Christian Meier: “No me tomo las cosas tan en serio”

Por: Cecilia Castillo S.

Afincado hace varios años en el extranjero, Christian Meier regresa a la actuación, esta noche, en la segunda temporada de ‘El general Naranjo’, serie original de FOX. Basada en hechos reales, la producción presenta la historia del narcotráfico a partir de la vida de Óscar Naranjo, quien fue el artífice de las más exitosas operaciones de inteligencia contra este flagelo y la guerrilla que dieron fin a Pablo Escobar. Va a las 21:50 p.m. y todos los viernes en FOX Premium Series.

La primera temporada cierra con la toma de Palacio de Justicia, lo que hace prever que ahora la acción será el mayor ingrediente.

Definitivamente. Y empieza con la llamada retoma de Palacio, como acá se le dice. Se centrará en la segunda mitad de los años 80 y parte de los 90, que es cuando ocurren las tragedias más grandes que tuvo Colombia a raíz del conflicto armado con la guerrilla y básicamente se centra mucho en la persecución y captura de Pablo Escobar. De las tres temporadas, esta es la de mayor acción. Habrá balas y mucha acción.

¿Cómo ha sido tu preparación física? ¿Tuviste un doble?

Ha sido muy fuerte, una preparación con la Policía colombiana. Ellos nos enseñaron a comportarnos como policías en acción, en operativos de extrema peligrosidad, manejar distintos tipos de armas. Hemos tenido mucha supervisión de ellos. En cuanto al doble, acá hay empresas que se dedican a eso. La única vez que no tuve un doble fue en Ciudad de M. Yo debía caer de la moto, pero el doble que trajeron medía 1.20 metros y cuando hizo esa escena, se notó que no era yo (risas). Tuve que hacer la escena.

Si bien es la historia de violencia que le tocó vivir a Colombia, semeja la que le ha tocado vivir a otros países del continente. Nosotros también tuvimos nuestra propia guerra interna.

Sí, así es. Y en el caso de Colombia es una guerra que de alguna manera afectó al resto del mundo porque era una guerra contra el narcotráfico. El 90% de la droga que se repartía a otros países provenía de los carteles de Medellín y Cali. Entonces, yo creo que por eso es tan relevante esta historia. La victoria del general Naranjo venciendo a los carteles de la droga mermó, de alguna manera, la distribución que había antes.

El colombiano Felipe Martínez está dirigiendo una película en Lima y alguna vez dijo que te había visto cualidades para la comedia.

Sí. Yo venía de un año de hacer tres producciones: ‘Cumbia ninja’, ‘Lynch’ y ‘Familia en venta’, y a él le tocó dirigir algunos episodios. Un día me dijo: ‘Tú tienes talento para la comedia que está desperdiciado. Escribiré algo para que hagas’. Pasó el tiempo y luego me dijo que me quería para Doble (película que hizo con Salvador del Solar). Yo disfruto mucho haciendo comedia. Después de hacer drama durante tantos años, haber empezado a hacer comedia me ha relajado más. No me tomo las cosas tan en serio y ha sido muy gratificante.

¿Proyectos?

Este año me he dedicado a escribir. También a proyectos más personales que tiene que ver con mi casa, con mis hijos... He dejado a mi hija en el extranjero para que estudie. Tengo propuestas para el otro año, pero aún no he tomado una decisión. Estoy planeando mis vacaciones de fin de año.