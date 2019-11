Billie Eilish regala entradas para su concierto por el cambio climático

Billie Eilish está convencida que puede llegar a todos sus fanáticos haciendo música sobre el cambio climático. La cantante estadounidense es consciente de que el planeta está sufriendo estragos de la contaminación y así lo hizo saber en su canción ‘All the good girls go to hell’.

Sin embargo, ha decidido que en sus presentaciones no solo van a escuchar sus temas sino charlas sobre cómo pueden ayudar a que la capa de ozono no se deteriore más y lo importante que es reciclar.

Billie Eilish se ha juntado con ‘Global Citizen’, una fundación que presenta proyectos para mejorar el medio ambiente, para sortear entradas y así evitar la preventa que es un acto ilegal.

Los fanáticos solo deben entrar a la página web de esta organización y si llegan a ser uno de los afortunados podrán asistir totalmente gratis a uno de los conciertos de su gira “Where Do We Go?” de la intérprete de ‘Bad Guy’.

Al ingresar recibirán noticias sobre concientización del planeta. Por otro lado, Billie Eilish prohibirá el uso de cañitas o popotes en las bebidas que venderán en el lugar y permitirá el ingreso de botellas de agua que posteriormente lo podrán botar en un recipiente de reciclaje.

Aparte de eso, en el establecimiento habrá una villa ecológica donde los fans podrán acercarse e informarse sobre el cambio climático.

¿Billie Eilish hará reggaetón?

Rosalía se encontró con Billie Eilish en un estudio de grabación en Los Ángeles y la artista norteamericana la felicitó por su tema ‘Malamente’. Estuvieron juntas toda la tarde y cantaron juntas un tema mientras la española tocaba el piano.

La intérprete de ‘Con altura’ se mostró contenta por ese ‘dúo’ que hizo con su colega y no descartaron hacer un tema juntas. Hasta el momento no está confirmado sin embargo, sus fanáticos esperan que sí se dé.