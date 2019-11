Kurt Villavicencio delata a Karla Tarazona con nuevo pretendiente

Al igual que su expareja, Karla Tarazona estaría rehaciendo su vida con un misterioso galán según sus compañeros del programa que conduce, pues revelaron una fotografía del ramo de flores que recibió la conductora en las oficinas de Latina. Según Kurt Villavicencio, el detalle habría sido enviado por el nuevo ‘saliente’ de la presentadora de “Válgame”.

Todo sucedió durante la última transmisión del programa de espectáculos, cuando Karla Tarazona hablaba a través de un enlace telefónico con el padre de su último hijo, Christian Domínguez. Al final de la conversación, el “Zorro Zupe” quiso resolver su duda sobre el estado sentimental de su compañera y le consultó directamente al cumbiambero.

“Cada vez que Christian habla yo siento que sabe algo de la Tarazona, Christian Domínguez tiene claro con quién estás saliendo tú y todos los días nos agarras de tontos a todos”, señaló el conductor, ¿Domínguez tú sabes con quién está saliendo la Tarazona, es un chibolo verdad? Agregó.

Kurt Villavicencio delata a Karla Tarazona Foto: ´"Válgame"

Inmediatamente, Karla Tarazona optó por retirar el micrófono del celular para evitar que su expareja la delate, quien finalmente indicó que no está enterado del tema, “yo soy una tumba, no sé nada , no miro nada de verdad”.

Sin embargo, quien no se quedó callado fue Kurt Villavicencio y contó que Karla Tarazona estaría siendo cortejada por un misterioso joven, quien le envía detalles a su lugar de trabajo. Incluso, el conductor mostró la fotografía del arreglo floral cuando llegó a las oficinas de Latina.

¿Por qué siempre dicen ‘chibolo’? acaso tú me ves a mí buscando un ‘chibolo’? reclamó Karla Tarazona, mientras que Ricardo Zúñiga la delató y afirmó que ella misma dijo que ahora “le gustaban jovencitos”.