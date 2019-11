Tula Rodríguez y su mensaje en Twitter tras ausentarse en la Teletón

Tras la polémica desatada a partir del supuesto veto que Gisela Valcárcel habría impuesto a Tula Rodríguez para participar en la Teletón, la conductora de En Boca de Todos ha mantenido perfil bajo, hasta ahora, que escribió un tuit con un mensaje subliminal en el que prácticamente resta importancia a todo el tema.

En la foto que acompaña el tuit, Tula Rodríguez aparece acompañada de su hija Valentina, vestida casi iguales, sonrientes y sobre la cama que parece ser de la habitación de la conductora. El menaje que sigue es el siguiente: “A pocos días del cumple de mi Vale. Ella, mi mejor regalo y mi prioridad por sobre todas las cosas. Porque pasar tiempo con ella es la parte más divertida y bonita de mi día, y de mi vida. El resto, alas y buen viento”.

Tula Rodríguez junto a su hija. Foto: Twitter oficial.

Como se sabe, en los últimos días se desató un escandalete debido a que trascendió que Gisela Valcárcel habría impedido que Tula Rodríguez participara en la conducción de la Teletón. La propia Gisela lo desmintió en el programa Magaly Tevé y después en declaraciones para RPP. "Hubo un problema entre América Tv y ProTV. América le encargó el inicio de la Teletón. Me cuentan que ellos querían que Tula Rodríguez esté en el primer desfile. Alguien dice esperen, la idea de la Teletón se va a desvirtuar, se van a distraer si Tula y Gisela desfilan juntas... No sé por qué me han metido en algo tan feo y mezquino. Si alguien quiere la foto de Tula y mía mañana me la hago”, contó Valcárcel.

Gisela Valcárcel también se pronunció sobre la Teletón

