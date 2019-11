Premios Telehit 2019 EN VIVO desde el Foro Sol de la Ciudad de México

Todo está listo para que se lleve a cabo una edición más de los Premios Telehit 2019 que promete la fiesta del año, el cual se verá adornada por una serie de conciertos con artistas mexicanos y del resto del mundo, los cuales deleitarán con todo su arte en el Foro Sol de la Ciudad de México.

El evento promete ser uno de los conciertos más importante del 2019, para el cual se espera que las localidades estén repletas de miles de fans deseosos de ver a sus artistas favoritos de distintos géneros musicales que van desde el urbano, pasando por el pop y rock, tanto en castellano como en inglés.

Los Premios Telehit 2019 se llevarán a cabo en la Ciudad de México

En ediciones anteriores, los Premios Telehit tuvieron la presencia de agrupaciones muy reconocidas como en su momento fue One Direction, la banda kpop Super Junior, la mismísima Demi Lovato y hasta Mon Laferte.

Premios Telehit 2019: ¿cuándo y dónde se realizarán?

Los Premios Telehit 2019 se llevarán a cabo este miércoles 13 de noviembre en el Foto Sol de la Ciudad de México, ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena de Mixiuhca, el cual cuenta con una capacidad para 65 mil personas en fechas de conciertos.

Foro Sol, lugar donde se realizarán los Premios Telehit 2019

El Foro Sol donde se realizará la presente edición de los Premios Telehit 2019 ha albergado eventos con artistas del primer nivel y de talla mundial tales como Lady Gaga, The Cure, Korn, Madonna, Britney Spears, Paul McCartney, Pink Floyd, Pearl Jam, Soda Stereo, Shakira, AC/DC, Guns N´Roses, U2, The Rolling Stones, David Bowie, entre otros.

Premios Telehit 2019: ¿dónde ver la gala?

Los Premios Telehit 2019 se transmitirán a través del canal de televisión de Telehit (en México), así mismo por las señales de Star T (154), Izzi (854) o vía Sky (709).

Asimismo, también tienes la opción de ver los Premios Telehit 2019 vía estreaming desde el portal web de Telehit, para lo cual se necesita contar con un usuario en Izzi o Blim.

Premios Telehit 2019: ¿a qué hora se realizarán?

Los Premios Telehit 2019 comenzarán a las 7:00 pm en hora de la Ciudad de México, pero en el resto del mundo estos son los horarios:

Super Junior en los Premios Telehit

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Brasil: 11:00 pm

Chile: 10:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Ecuador: 8.00 pm

Perú: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (Nueva York), 5:00 pm (Los Ángeles), 8:00 pm (Miami), 7:00 pm (Chicago)

España: 2:00 am

Se agotaron los boletos para los Premios Telehit 2019

Premios Telehit: artistas confirmados.

Hasta el momento, los artistas confirmados para los Premios Telehit 2019, los cuales se presentarán en vivo en el Foro Sol de la Ciudad de México son: Niall Horan (ex One Direction), Louis Tomlinson (One Direction), LP, los mexicanos de Molotov, Drake Bell, Mario Bautista, Emilio & Joaquín, JD Pantoja.

Sin embargo, uno de los platos más esperados de la noche será el retorno glorioso a los escenarios de Danna Paola, quien ha alcanzado la fama mundial tras participar en la exitosa serie de Netflix “Élite”.

Danna Paola confirmada para los Premios Telehit 2019

“Hola, Soy Danna Paola. Estoy muy emocionada de poderles contar que nos vamos a ver este próximo 13 de noviembre en los Premios Telehit. No puedo estar más emocionada de verlos a todos, volver a México para cantar y pasarlo increíble”, dijo la mexicana.

La mexicana ya se encuentra en el país azteca y se unió como jurado a “La Academia”, reality de canto de TV Azteca donde funge de jurado.