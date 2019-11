Louis Tomlinson y Niall Horan llegan a México y desairan a fans

Louis Tomlinson y Niall Horan, los exintegrantes de la boy band One Direction, desataron la locura a su llega a México, donde cientos de jovencitas los esperaron para tener algún tipo de contacto con ellos como un autógrafo, fotografía o simplemente verlos.

Sin embargo, para algunas de las seguidoras esta experiencia se convirtió en un amargo recuerdo, pues el equipo de seguridad del hotel donde se hospedaban los cantantes las sacaron de manera agresiva del recinto. Las jovencitas también eran clientes, pero sus presencias habrían incomodado a los artistas.

PUEDES VER: Premios Telehit 2019: Danna Paola y Niall Horan son algunos de los artistas invitados

Niall Horan decepciona a fans.

Según El Universal, Niall Horan no quería ser molestado pues “algunas de sus admiradoras que se encontraban en el hotel desayunando, se percataron que el cantante estaba cerca, así que sólo lo voltearon a ver y de inmediato las mandó a sacar con seguridad de manera agresiva”.

Una de las afectadas, Ximena Parra, se mostró indignada por la actitud de Niall: “Estoy muy decepcionada de él, pero al final otro gerente se disculpó por la actitud que tuvo la gente de seguridad con nosotras”.

Louis Tomlinson sí atendió a sus seguidoras a las afueras del hotel donde se hospedaba.

No obstante, la fan espera que Louis Tomlinson se muestre más accesible, como lo ha demostrado hasta el momento. El joven salió del hotel para saludar a sus fieles fanáticas, quienes estaban acampando desde ayer.

“Me encantan ellos y siento que son personas que vienen desde abajo y realmente me impresiona todo el éxito que han tenido en poco tiempo y que a pesar de que ya no están juntos cada uno por separado siguen soñando, yo me conformo con tan sólo verlo y estar cerca de él, yo con eso tengo todo resuelto”, comentó Diana Delgado.

Louis Tomlinson es uno de los cantantes más esperados para los premios Telehit.

Seguidoras de Louis Tomlinson y Niall Horan siguen llegando al hotel

Fans de Louis Tomlinson y Niall Horan empezaron a llegar desde la mañana al hotel donde se hospedan con pancartas, flores, regalos y pósters. Las jóvenes no pierden la esperanza de volver a verlos.

¿Por qué Louis Tomlinson y Niall Horan están en México?

Niall Horan muestra su emoción en Instagram por su participación en los Premios Telehit.

Louis Tomlinson y Niall Horan llegaron a México para presentarse en la nueva edición de los Premios Telehit. La última vez que estuvieron en dicha celebración como integrantes de One Direction, fue hace cuatro años.