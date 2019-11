Korina Rivadeneira y Mario Hart esperan tener mellizos y revelan sus nombres

La ex ‘chica reality’ Korina Rivadeneira ha expresado en más de una oportunidad, sus deseos de convertirse en mamá al lado de su esposo Mario Hart. Incluso, la joven pareja ya tiene listos los nombres de sus futuros herederos, pues esperan tener mellizos.

Durante una entrevista en un evento benéfico de adopción de mascotas, Korina Rivadeneira confesó sus deseos de tener dos bebés a la vez pero no está segura de lograrlo pues ni ella ni el piloto tienen antecedentes familiares de gemelos.

“Hay una indecisión entre los dos porque obviamente queremos que sea natural el hecho de que sen dos (bebés) pero no sabemos si es posible porque no tenemos familiares gemelos. Entonces que sea lo que Dios quiera, pero ya tenemos los nombres de la niña y del niño”, confesó la modelo venezolana.

Mario Hart y Korina Rivadeneira

“El niño tiene que ser Mario, ahí no hay negociación, yo no quería pero qué se le hace, tiene que ser Mario”, contó Korina entre risas. “Y si es niña tenemos Luna, nos gusta mucho”, agregó.

Mario Hart y Korina Rivadeneira

La ex ‘guerrera’ también contó la dificultades que tiene para mudarse, “Tengo como 20 contracturas en la espalda, acabo de salir del quiropráctico, estaba toda dura”, contó Korina muy estresada.

Mario Hart y Korina Rivadeneira

Por otro lado, al ser consultada sobre el ‘ampay’ de David ‘Pantera’ Zegarra consumiendo sustancias ilícitas, Korina Rivadeneira evitó da cualquier tipo de declaración sobre el tema. Lo que sí afirmó fue la gran amistad que existe entre el boxeador y su esposo, quienes se conocieron varios años atrás cuando ambos participaron en el desaparecido programa concurso “Combate”.

Mario Hart y Korina Rivadeneira

“Yo no estoy enterada de nada. Bueno no tengo nada que opinar de eso, preferiría no opinar. Quién sabe lo que habrá pasado. Ellos (Mario y David) son muy amigos, lo que pasa es que ya no se frecuentan mucho, lo que sí puedo decir es que el como amigo es excelente, Mario lo adora, así que si a alguien le tienen que pedir su opinión es a él no a mí", acotó la modelo para el diario Ojo.