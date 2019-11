Junior Béjar: “Retablo representa mucho en mi vida”

Jannina Eyzaguirre V.

La historia de Junior Béjar es especial. Estudiaba en su colegio en Morochucos (Ayacucho), cuando fue elegido entre decenas de escolares para protagonizar Retablo. Su naturalidad y dominio del quechua le dieron la oportunidad. Hoy por hoy el filme ha recibido 35 premios internacionales, está nominado a los Goya y preseleccionada a los Óscar. Y Junior, a sus 19 años, estudia psicología en Lima y acaba de ser nombrado Embajador juvenil de UNICEF. “Todo esto escapa a mi imaginación”, dice.

¿Qué significa para ti ser embajador joven de Unicef?

Estoy feliz, entusiasmado, es una gran responsabilidad movilizar a los chicos para que puedan conocer sus derechos, que tengan más oportunidad de crecer, tener una vida de bien y así poder contribuir con la patria.

¿Qué actividades tienes programadas como embajador? Hace poco tuviste un encuentro con jóvenes quechuahablantes en Huancavelica.

Sí y fue increíble. Desde el momento que pisé el suelo huancavelicano me sentí como en casa por su aire e incomparable cielo azul. Además, muchos chicos llegaron desde lejos (Andará, Tayacaja) para decir lo que piensan. En algún momento de mi vida colegial también tuve que caminar muchas horas para llegar al colegio y por eso me siento orgulloso de ser parte de esta institución, poder ayudar a que los chicos puedan decir lo que piensan y así construir nuestro desarrollo. Hubo muchas exposiciones, incluso en quechua. Al comienzo teníamos un poco de recelo pensando que los jóvenes no iban a ser tan abiertos, pero terminamos divirtiéndonos con el bailetón, me quedé con ganas de quedarme más tiempo.

De todo lo que conversaron, ¿qué fue lo más te llamó la atención sobre las carencias y pedidos de estos jóvenes?

El embarazo adolescente. Como también soy de provincia, hace poco, cuando regresé a mi tierra, vi a muchos adolescentes con hijos y pensé ¿que está pasando? Tenemos mucha energía y grandes proyectos, pero tenemos este tipo de ‘dificultades’, así que hay que revertir esto. Otro de lo que se habló fue sobre el buen uso de las redes sociales. No sabemos con quién estamos hablando y qué impacto causan, es un tema muy importante para discutir.

¿Cómo vas con tus estudios de psicología?

Muy bien, estoy súper contento con la carrera que he elegido. En parte terminé confirmando (con Retablo) que necesitaba estudiar psicología por la misma complejidad del ser humano.

Hablando de Retablo, la película acaba de recibir su premio número 35 en festivales de cine internacionales. Además, ha sido nominada a los premios Goya y está preseleccionada para el Óscar. ¿Qué impresión tienes de todo esto? ¿Lo esperabas?

Realmente Retablo representa mucho en mi vida. Esto escapa de mi imaginación, no sé que vaya a pasar, pero estoy muy agradecido con Retablo y la vida. Que pase lo que tenga que pasar.

Volviendo al quechua, hace poco se informó de la primera sustentación en quechua de una tesis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué piensas al respecto?

El quechua tiene un valor muy importante para hacer llegar un mensaje. Fue precisamente gracias al quechua que llegué a Retablo y a los corazones de todo el mundo. Es importante que nuestras raíces estén en todo el mundo.

Y que el quechua se siga enseñando...

Totalmente, y como representante de Unicef quiero hacer eso, que la gente no se avergüence por lo que somos y que sepan que gracias a lo que somos podemos hacer cosas. Gracias al quechua yo pude protagonizar esta película (Retablo) y gracias al quechua soy embajador de Unicef. Nuestras raíces tenemos que valorarlas.

¿Volverás a actuar?

Por ahora estoy enfocado a mis estudios, pero no cierro esa posibilidad. Poco a poco voy abriendo puertas y explorando porque todavía el mundo en el que estoy es un poco diferente.