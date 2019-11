Beto Ortiz usa foto de Jonathan Maicelo desnudo para promocionar “El valor de la verdad”

El periodista Beto Ortiz ha usado su cuenta oficial de Instagram para poder promocionar los programas de “El valor de la verdad” que se emiten todos los sábados por Latina.

Beto Ortiz anunció en la red social Instagram quién será el próximo invitado que se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad”. Primero fue David ‘Pantera’ Zegarra y ahora será el turno de Jonathan Maicelo.

El periodista jugó con la intriga y mostró en la red social un desnudo artístico de Jonathan Maicelo. Este fue el mensaje que compartió con la foto del boxeador peruano.

“No hablo mal de los pobres porque de allá vengo. No hablo mal de los ricos porque p’allá voy”. The one and only, Jonathan Maicelo. Foto: Jorge Sarmiento, 2009″

Los usuarios en la red social Instagram no dudaron en comentar la foto, y más de uno aprovechó la oportunidad para pedirle al periodista que invite al deportista a que revele sus secretos en el sillón rojo.

Luego de confirmar que Jonathan Maicelo será el próximo invitado a “El valor de la verdad”, el periodista Beto Ortiz compartió un selfie en la red social con el siguiente mensaje:

“O yara, kausa. Este sábado en El valor... Un programa recontra alharaquito. Jonathan Maicelo en el sillón rojo”.

Jonathan Maicelo contará sus secretos en “El valor de la verdad”

El boxeador Jonathan Maicelo fue confirmado como el próximo invitado a “El valor de la verdad” de Beto Ortiz en Latina.

Al parecer, el deportista siguió los pasos de su “enemigo público” David ‘Pantera’ Zegarra, quien contó varios de sus secretos en el sillón rojo.

Esta podría ser la oportunidad de Jonathan Maicelo para aclarar todas las revelaciones que la ‘Pantera’ Zegarra hizo en su contra, además de contar su verdad sobre la rivalidad que tienen de años.