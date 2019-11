Shakira: Música, drama y confesiones de película

Con información de Sony Music y Hoy Corazón

La estrella colombiana Shakira estará en las salas de cine desde este jueves 13 de noviembre. Lo hará con Shakira en concierto: El Dorado World Tour, un largometraje con el que la cantante homenajea a sus seguidores, mostrando algunos momentos de su vida, como su proyecto Pies descalzos o el momento más duro: cuando perdió su voz y tuvo que ser intervenida por ello. El filme, además, trae escenas que pertenecen a su intimidad junto con sus dos hijos, Milan y Sasha, y su pareja, Gerard Piqué.

El estreno de Shakira en concierto: El Dorado World Tour en las salas ha servido para que la cantante dé algunas entrevistas, donde ha revelado algunos pasajes de su vida familiar y, claro, cómo vivieron ella y su entorno la pérdida temporal de su voz.

Incluso, algunos aseguraban que durante el largo tratamiento al que se sometió, también vivió una crisis matrimonial, al punto de asegurar que el futbolista del Barcelona le había dado un ultimátum porque no quería ver en su futuro una mujer amargada.

Pero ha sido la revista española Hoy Corazón, la que ha revelado que ha tenido acceso en exclusiva al documental y aclara que en ningún momento se hace referencia a esta afirmación. Todo lo contrario. “Es Gerard el que anima a Shakira en todo momento a salir adelante. Palabras textuales del documental: ‘O me retiro y me pongo a cuidar a los niños. Ellos me necesitan ahora’, y Gerard le contestó: ‘Tú ponte a trabajar que no te voy a tener aquí después amargada porque todo el mundo esté sacando música ahí fuera y tú estés aquí criando niños. No, no, no. Tú a tu trabajo’”, se revela en la revista.

Fue precisamente hace casi dos años, un 14 de noviembre del 2017, en que la voz de ‘Ojos así’ preocupó a sus millones de seguidores en el mundo al anunciar que se veía obligada a cancelar su gira ‘El Dorado World Tour’ de su noveno álbum titulado ‘El Dorado’. “A mis fans y amigos, estos últimos cinco meses los he dedicado a la preparación de mi gira El Dorado. Sin embargo, justo días antes de empezar mis primeros conciertos he tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera”, contó la colombiana en referencia a la hemorragia que sufrieron sus cuerdas vocales.

Desde ese día empezaron las especulaciones acerca del tratamiento que recibiría, también sobre la intervención a la que sería sometida por Steven M. Zeitels, uno de los mejores laringólogos del mundo, que trató a famosos como Adele o Sam Smith.

Ella misma confirma en el documental dicha intervención, asegurando que durante semanas no pudo hablar con sus dos hijos y se comunicaba con ellos a través de carteles.

También que tuvo problemas con su voz hasta poco antes de los ensayos, mientras preparaba su gloriosa y triunfal vuelta, que se produjo en junio del 2018 en Hamburgo (Alemania).

El largometraje se presentará en más de 2.000 salas y 65 países, demostrando de nuevo que Shakira es un ícono mundial. Los cines en Estados Unidos lo proyectarán el 13 y 17 de noviembre, y en América Latina será presentado el 13 y 15 de noviembre con funciones de repetición en salas selectas alrededor del mundo.

El estreno del filme viene con el lanzamiento de ‘La La La / Waka Waka’, medley de los himnos oficiales que Shakira interpretó para las copas mundiales de la FIFA en 2014 (el cual Shakira interpretó en Río de Janeiro, Brasil) y 2010 (Sudáfrica), respectivamente.

El documental retrata además lo que se vivió tras bambalinas y, en palabras de Shakira, el trabajo que fue necesario para realizar su monumental gira El Dorado por 22 países. Un filme para fanáticos.