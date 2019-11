Dulce María se casó: mira las primeras imágenes de su boda con Paco Álvarez

Dulce María y Paco Álvarez contrajeron matrimonio este fin de semana según las imágenes del programa ‘Despierta América’. A sus redes sociales subieron una serie de fotos donde se veía a la pareja sonriente y tomados de la mano.

A pesar de que solo son un par de post que publicaron, los esposos no han compartido nada en sus cuentas de Instagram ni ningún mensaje relacionado a la celebración. ‘Suelta la sopa’ también confirmó el matrimonio de la pareja con una imagen de Dulce María y Paco Álvarez dándose un beso.

Este programa subió un clip a su Twitter mostrando el primer baile de bodas. Muchos de sus seguidores se sorprendieron ya que en el mes de agosto de este año, la actriz había sufrido un fraude y no tenía idea qué hacer con su matrimonio porque dijo que no tenía fecha ni lugar.

Mira las primeras imágenes de la boda de Dulce María y Paco Álvarez

“Teníamos un lugar, nos dijeron que teníamos que dar el cien por ciento del anticipo cuando no debe ser así, se da el 20, 30 o 50 por ciento a lo máximo. Se quedaron con nuestro dinero, resultar que se les pasó decirnos el pequeño detalle que no tenían lugar consagrado para casarnos”, confesó Dulce María.

A pesar de esta mala experiencia, la pareja logró casarse este fin de semana frente a muchos invitados.

¿Los ex ‘RBD’ asistieron a la boda de Dulce María?

De acuerdo con la cantante, no iba a invitar a sus compañeros de ‘Rebelde’ porque “tienen mucho trabajo”. Sin embargo, los seguidores de Dulce María creen que hay una pelea entre ellos y ese sería el motivo por el cual no fueron.

Mira las primeras imágenes de la boda de Dulce María y Paco Álvarez

En una entrevista le preguntaron si no invitaría a alguien en especial y ella contestó que Alfonso Herrera. “Pues tampoco él me invitó a su boda, entonces yo tampoco”, agregó la cantante.

Además, aseguró que no tiene nada en contra de su ex pareja pero por respeto a su prometido, no lo invitaría: “ Por respeto a todo, a su familia (de Paco Álvarez) y a mí, ningún ex novio ni ex novia estarán presentes”.