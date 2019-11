Carlos Carlín sobre la tauromaquia: “Luego protestan por la violencia en el país”

Carlos Carlín es muy activo en redes sociales y sus publicaciones resultan ser muy comentadas por sus seguidores. Recientemente, el conductor de “Wantan Night” utilizó el espacio cibernético y expresó su postura ante la corrida de toros y sus fanáticos.

“Increíble. Y después, esta misma gente que acomoda sus enormes cu**s en las graderías de Acho, se queja de la violencia en el país. Qué clase de persona puede disfrutar con el asesinato de un animal”, señaló el actor en su cuenta oficial de Twitter.

Carlos Carlín en contra de la corrida de toros. Foto: Captura Twitter oficial.

En otro post de Instagram, Carlos Carlín se refirió a las personas que están a favor de la tauromaquia. “Esa misma gente enferma que disfruta con el asesinato de un animal, luego protesta por la violencia que vive el país. #noalascorridasdetoros #humanosdemierda”, sentenció.

Carlos Carlín en contra de la tauromaquia. Foto: Captura Instagram.

El mensaje del conductor no fue ajeno a sus miles de seguidores y se abrió el debate en la sección comentarios de la red social. Unos estuvieron en desacuerdo con su posición, mientras que otros apoyaron a Carlín.

“Primero, si no tienes conocimiento de lo que es la tauromaquia, no des tu opinión sesgada y malintencionada. No quedes en ridículo por populismo progre. ¡Viva la fiesta brava! #SoyTaurino”, señaló un usuario.

“Qué lastima que una figura publica como usted, no sepa respetar lo que a otros sí les gusta. Tiene todo el derecho de no gustarle y no estar de acuerdo, es normal, y esta bien, como en todo habrá siempre controversia”, escribió otro cibernauta.

“Totalmente de acuerdo. No se ponen a pensar en el sufrimiento de una criatura indefensa. Como pueden disfrutar de ello basta ya de tanto maltrato animal, basta de costumbres y tradiciones copiadas de otros países. No al maltrato animal”, dijo una tuitera a favor del comentario de Carlín.