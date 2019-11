Actriz porno argentina se tatúa el rostro con símbolos satánicos [VIDEO]

La actriz porno argentina Sabrina Sabrok ha causado gran revuelo en su país de origen y en las redes sociales (en especial en Instagram) al realizarse unos peculiares tatuajes en el rostro con simbología satánica, los cuales han escandalizado, inclusive, hasta algunos de sus más fervientes fans.

Y es que Sabrina Sabrok ha confesado en diversas ocasiones en el pasado haber realizado un pacto con el diablo lo que, según ella, explica que a sus 50 años siga luciendo un cutis y figura radiante, aunque el paso por el quirófano también ha sido una constante en la vida de la modelo.

Publicación de Sabrina Sabrok en Instagram

Por ello es que, al cumplir cinco décadas de existencia, la actriz para adultos decidió celebrarlo haciéndose unos tatuajes en el rostro con simbología satánica en el rostro, específicamente, un pentagrama, emblema que está ampliamente relacionados a cultos de esta índole, así como otros relacionados a la brujería. El proceso lo mostró complemente en su cuenta oficial de Instagram.

En declaraciones para Infobae, Sabrina Sabrok dio detalles de estos tatuajes: “Es un pentagrama. Tiene también una viuda negra, una luna, estrellas. Me quise hacer símbolos satánicos porque va conmigo, con lo de la brujería, con el culto que es LegiónSabrok.com, y pues esto me cubre toda la parte derecha de arriba de la cara, y ahora me quiero hacer más tatuajes en la cara”.

Pero, Sabrina Sabrok no se contenta con esto, puesto que ha detallado que también desea extender los tatuajes alrededor del cuello y otras zonas: “… Hacerme las palmas de las manos, tener una imagen súper fuerte que nada que ver con 20 años atrás”.

En ese sentido, Sabrina Sabrok destacó que a pesar de tener 50 años no siente ningún tipo de complejo con tatuarse y dio su perspectiva de las personas que temen a hacerse este tipo de trabajos.

“El hecho de que yo tengo 50 años y me esté tatuando la cara, a muchos les llama la atención porque mucha gente de por sí no se atreve a tatuarse la cara, y menos una mujer y a la edad de los 50 años. Entonces, mi idea es seguir haciendo lo que me gusta”.