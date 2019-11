Josetty Hurtado impacta con nuevo rostro tras someterse al ‘botox’

Josetty Hurtado remeció Instagram al lucir un nuevo rostro debido a que se aplicó botox y se aumentó los labios con ácido hialurónico. Sin embargo, las críticas contra la hija de ‘Chibolín’ no se hicieron esperar en las redes sociales.

En los videos de Instagram, la engreída de Andrés Hurtado muestra cómo sus labios y las expresiones de su frente son inyectados con la sustancia, por lo que Josetty Hurtado fue acusada de “adicta a las cirugías estéticas”

PUEDES VER Josetty Hurtado ayuda a Magaly Medina a tonificar su cuerpo

Josetty Hurtado se aplicó botox y se aumentó los labios con ácido hialurónico

Josetty Hurtado se aplicó botox y se aumentó los labios con ácido hialurónico

Además, reveló que se hace botox desde su adolescencia. “Aquí súper chill, joven y fresca sin makeup después de mi visita a viendo sus comentarios. Sí, me retoco cada 3 meses, me hago botox desde los 19 años porque tengo unas líneas espantosas de expresión de herencia y los labios hace 2 años!! Cayeron una vez más con el bendito filtro”, escribió la influencer peruana de belleza.

Josetty Hurtado en Instagram

Críticas en Instagram

Entre las críticas de los usuarios, uno de ellos, le recuerda que la vejez es un proceso natural por el que todos pasamos; sin embargo, Josetty sorprendió con su respuesta: “Algo nuevo existirá y me jalaré los pellejos, seguro”

Hace unos meses, cuando lució irreconocible y fue comparada con la famosa muñeca Bratz, respondió a quienes la acusaron de no amar su cuerpo como es y de tener baja autoestima.

Josetty Hurtado recibe críticas en Instagram

“Más bien me amo demasiado. Por eso hago lo que a mí me da la gana y lo que a mí me hace feliz. Por eso lo tengo todo: salud, mucho trabajo, dinero y amor. Me siento completamente feliz”, precisó Hurtado.