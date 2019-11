Mhoni Vidente señala a productora de Televisa como la culpable de su despido de “Hoy”

Mhoni Vidente, sin previo aviso, fue despedida del popular programa mexicano “Hoy” de Televisa. La profetiza reveló que su repentina separación fue imprevista y señaló como la responsable de esta arbitraria medida a la productora del mencionado espacio televisivo, Magda Rodríguez.

Cuando realizó una entrevista al programa de espectáculos vía Youtube “Chisme no like”, Mhoni Vidente fue nuevamente consultada por su intempestiva salida de “Hoy”, a lo que la esotérica respondió:

Mhoni Vidente fue removida de "Hoy", programa de Televisa

“… Yo sé que en este mundo de la televisión hay ciclos. Empiezas y terminas, y yo tenía mi ciclo hasta el 31 de diciembre en que se acababa el contrato”.

Pero pronto, y a pesar de agradecer la oportunidad que en su momento le dio la productora Magda Rodríguez, Mhoni Vidente aseguró que fue esta misma persona quien comenzó a “sabotear” su espacio esotérico.

Mhoni Vidente declaró para "Chisme no like"

“… Ella me cita, me dice ‘los ejecutivos ya no quieren que estés’… ‘Mira, el programa es tuyo, yo no soy la dueña, tú tampoco era la dueña de Televisa, eres una trabajadora que tienes que obedecer órdenes igual que yo. Si tú crees que ya Mhoni no es para el programa, pues enhorabuena’ y ella me dijo ‘no, es que los ejecutivos’”.

Pero, Mhoni Vidente agregó: “Magda, aquí la bruja soy yo y siento que desde hace como un mes andas saboteando, completamente, el espacio de Mhoni poniéndole trabas, dándole menos minutos, cuestionando muchas cosas. Es evidente”.

Luego, Mhoni Vidente se despachó asegurando que a pesar de ganar tan poco y de tener un segmento que no duraba mucho, la información, las predicciones que realizaba se convertían en noticia por semanas enteras.

“Es impresionante. Mhoni Vidente duraba 8 a 10 minutos al aire y te daba tantas notas a la semana, tenías el rating toda la semana. Alguien que impacta tanto en las redes y la tele, no te vas a disparar tú mismo en el pie. La vas a dejar que termine”.

Mhoni Vidente, profetiza mexicana

En ese sentido, Mhoni Vidente descartó por completo que su salida de “Hoy” se debiera a la decisión de los ejecutivos como aseguró la productora Magda Rodríguez.

“Yo creo que fue Magda. Creo que fue una decisión de ella, no tanto de los ejecutivos y a veces te puedes enfermar de poder. Al momento que estás arriba y quieres dominar las situaciones”.

Finalmente, Mhoni Vidente aseguró que ante los nuevos de comunicación virtuales y plataformas de streaming, la televisión necesita personajes con personalidad para enganchar a las personas.

“La gente, lamentablemente, no está viendo la tele y necesitas personajes muy fuertes para atrapar a las personas”, haciendo referencia a sí misma.