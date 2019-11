Austin Palao a Mario Irivarren por no elegirlo para ‘Los Combatientes’: “No tienes palabra”

En la edición de este martes 5 de noviembre en “Esto es Guerra”, Austin Palao criticó duramente a Mario Irivarren por no haberlo tomado en cuenta para integrar el equipo de ‘Los Combatientes’, pese a que ha demostrado gran habilidad como competidor.

“No tengo nada en contra de ‘Los Guerreros’, pero no me identifico con su camiseta”, comentó el modelo inicialmente.

Luego, dijo que cree que no fue seleccionado para ‘Los Combatientes’ por la lesión que tiene y acusó a Mario Irivarren de no tener palabra por no elegirlo.

Sin emabargo, Irivarren aseguró que la decisión de no escoger a Austin Palao para su equipo en “Esto es Guerra” no fue solo de él, sino tomada entre él, Pancho Rodríguez y Said Palao.