Karim Vidal a Katty García: “Te perdono la traición y la mentira, no que me digas mala madre”

Katty García volvió al ojo de la tormenta cuando se conoció que la exchica reality le fue infiel a Karim Vidal, persona con la que llegaron a tener un hijo y migrar hacia los Estados Unidos. Lejos de quedarse callada, la expareja de la ‘Toñita del Rímac’ ha salido a los medios de comunicación para contar la traición de la modelo, pero también aseguró que solo le interesa el bienestar y la integridad del menor.

En su cuenta de Instagram, plataforma donde la ex de Katty García ha aprovechado la coyuntura para dar a conocer su versión de los hechos, reveló algunos detalles que la modelo habría dicho al juez que está llevando su caso para la custodia de su hijo.

Karim Vidal y Katty García

En sus historias de Instagram, Karim Vidal expuso lo siguiente:

“Qué sinvergüenza. Decir que tengo una persona en mi vida. Tendrá que responder a un juez la mentira que está diciendo. Calumnia. Yo me quedé sola cuando ella se fue a vivir con su marido, ¿quiere acaso ella que muestre eso? Yo no vivo con nadie más ¿ella podrá decir lo mismo? ¿Ella puede decir qué hace con mi hijo en la noche en fiestas? ¿ella podrá decir exactamente su dirección? ¿Ella podrá explicar los videos que yo tengo?”, escribió la ex de Katty García.

Respuesta de Karim Vidal a Katty García

No contenta con esto, Karim Vidal siguió publicando historias en Instagram donde aseguró que no está interesada en saber de la nueva vida amorosa de Katty García, pero sí en tener la custodia de su hijo.

“Bueno ¿quieres videos? ¿Videos de la noche de ayer de antes de ayer? ¿o los de la semana pasada? ¿foto o video? ¿quiere que diga la verdad? Yo reclamo a mi hijo, yo no reclamo tu vida con tu amigo, en sus fiestas con tu madre y su familia, yo solo reclamo a mi hijo, verlo, criarlo, solo eso… Tú y tú novio no me interesan, por eso no muestro tus videos aquí, ni tus fotos, por eso sólo pongo fotos de mis hijos”.

Respuesta de Karim Vidal a Katty García

En una tercera historia de Instagram, Karim Vidal, lejos de bajar el tono de sus palabras, siguió escribiendo dardos de grueso calibre contra Katty García.

“Mala madre jamás soy ni seré. Ese es el punto que nunca debió tocar, señora García. Yo le perdono la traición, la mentira y todo, pero que me acuse de que soy mala madre, que por eso mi hijo llora conmigo, eso no lo acepto. Usted se fue de límites”, sentenció Karim Vidal.