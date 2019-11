So Ji Sub y Jo Eun Jung, la historia de amor que nació en tv

So Ji Sub es uno de los actores coreanos más queridos en Corea del Sur, y su historia de amor con la presentadora de 25 años, Jo Eung Jung, llamó la atención no solo por la diferencia de edad, sino que se mantuvo en secreto por varios meses hasta que fue revelado por el portal asiático Dispatch.

El medio presentó un detallado informe sobre una cita de la pareja en una cafetería de Seúl. Esto empujo al actor del dorama “I’m Sorry, I Love You” a confirmar la relación en un comunicado de Instagram.

PUEDES VER: Jin Tae Hyun y Park Shi Eun agrandan su familia al adoptar a una estudiante

So Ji Sub y Jo Eun Jung

La historia causó sensación porque sería la primera novia que el actor presentaba en 24 años en la industria del entretenimiento coreana.

¿Cómo se conocieron So Ji Sub y Jo Eun Jung?

La agencia 51 K, que representa al actor, detalló en un comunicado que la pareja se conoció un año atrás. No obstante, no explica desde que fechas habrían comenzado a tener una relación.

So Ji Sub y Jo Eun Jung se conocieron durante una entrevista en ‘Full Entertainment Night’ de SBS, realizada en marzo del 2018.

El actor se presentó junto a la actriz So Ye Jin, para promocionar su nueva película “Be with You”.

Un año después, cuando se hizo pública la relación, los detalles de la entrevista fueron nuevamente analizados, destacándose la actitud nerviosa de So Ji Sub, que intentaba evitar el contacto visual con Jo Eun Jeong.

So Ji Sub y Jo Eun Jung

Tampoco pasó desapercibido las declaraciones del actor sobre el amor y sus planes a futuro en el plano romántico.

"Creo que hay un tipo ideal, pero las personas que conocí no coincidían. La persona que conozco ahora es mi tipo ideal”, dijo en aquel entonces, siendo tomado en el contexto actual como una indirecta hacia la entrevistadora.

"Durante la filmación, mis pensamientos sobre el matrimonio cambiaron mucho […] ¿Debería pensar en el matrimonio? Sí quiero", declaró So Ji Sub.

El romance de So Ji Sub y Jo Eun Jung

Tras el destape de Dispatch, 51k emitió un comunicado confirmando la relación y pidiendo que se respete su privacidad.

Por su parte, el actor de “Oh My Venus” publicó un comunicado en Instagram pidiendo a sus fans que acepten su relación con la joven, 17 años menor que él.

"Lo siento por no poder decírselo con anticipación […] "Es un poco difícil, pero me gustaría decirles que conseguí a alguien especial. Ella es se mantiene mi lado con calma y me apoya, es una gran ayuda".

Asimismo, destacó que se tomará con calma su relación.

Tenemos una buena relación, pero todavía hay muchas cosas de las que debemos tener cuidado".

So Ji Sub y Jo Eun Jung

PUEDES VER: Sulli vivió pesadilla tras difusión de su video íntimo en redes sociales

¿So Ji Sub y Jo Eun Jung están pensando en casarse?

En junio del 2019, un par de meses después de la declaración del actor de “Delicious Proposal”, se desató una nueva polémica al descubrirse que había comprado la departamento de lujo Hannam The Hill en Hannam-dong en noviembre del 2018.

Inmediatamente la prensa coreana intentó contactar con los agentes inmobiliarios que participaron en la adquisición. Uno de estos declaró que So Ji Sub y Jo Eun Jung se presentaron como recién casados.

So Ji Sub

Al respecto, la agencia del actor emitió un comunicado negando que se hubiesen casado en secreto.

“Es cierto que So Ji Sub compró el departamento Hannam-dong, pero no fue comprada para la casa de recién casados […] Pensar en matrimonio es prematuro".

No obstante, no se descarta la idea de una posible boda. Esto luego de que el actor fuera captado escogiendo un anillo en una lujosa joyería, en abril del 2019.