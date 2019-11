Michelle Alexander a Christian Domínguez sobre escándalos: “Qué pena por él”

Michelle Alexander arremetió contra Christian Domínguez, quien fue protagonista de su miniserie “Mi amor, el Wachiman”. La productora de televisión aseguró que siente pena por el cantante de cumbia tras los escándalos por infidelidad.

En las últimas semanas, Domínguez fue punto de críticas luego de anunciar su ruptura con Isabel Acevedo, quien reveló que ya tenía sospechas de que él le era infiel.

La jurado de “El dúo perfecto” Michelle Alexander se mostró en desacuerdo con la actitud del cantante. “El hecho que seamos amigos o no, no me impide criticar su comportamiento, que no me parece adecuado. No he tenido la oportunidad de hablar con él porque no estamos en contacto, tampoco voy a llamarlo para darle consejos, pero no me parece su actitud”, expresó.

El cantante de cumbia le genera pena a la productora de miniseries peruanas, así lo admitió: “Si Christian Domínguez es feliz sacándole la vuelta a sus parejas, qué pena por él, por su familia, por las mujeres que le creen. Todas ya deben saber a lo que se someten”

Además, reveló que la vez que contó con Christian Domínguez como actor principal en su proyecto, le llamó la atención. “Cuando ha trabajado conmigo sí me he metido, porque la vida privada de mis artistas atañe al trabajo”, señaló.

Christian Domínguez renunció a Latina

A través de un comunicado, el cantante de cumbia confirmó su renuncia al canal de Latina luego de ser partícipe de un escándalo amoroso con su excompañera de conducción en “Se pone bueno”

Según Christian Domínguez, el motivo de su retiro es que no quería que su vida privada se convierta en ‘un circo’.