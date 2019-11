Thalía alborota las redes tras tomar un baño de burbujas

Thalía es una de las cantantes mexicanas más populares en la actualidad. Ella ha sabido adaptarse perfectamente a las redes sociales y prueba de ello son las constantes fotos y videos que publica a través de su cuenta oficial de Instagram.

Con el paso del tiempo, la esposa de Tommy Mottola empezó compartir material más trabajado. No se sabe si ella hace las ediciones o tiene un equipo encargado, pero sus casi 15 millones de seguidores quedan encantados con cada cosa que se le ocurre.

Thalía es una de las mexicanas más populares en el mundo del entretenimiento.

Tanta es su popularidad que se han creado diferentes perfiles en redes. Muchos de ellos son fans que suelen compartir material positivo de la mexicana, así como también fotos poco conocidas.

Hace unos días, una usuaria compartió una imagen de la intérprete. En ella, Thalía aparece en una bañera luciendo muy feliz, portando un collar de eslabones y cubierta apenas con la espuma.

Thalía y su famosa foto tomando un baño.

Como no es una cuenta oficial, la foto no tiene muchas reacciones, pero los comentarios de sus fans no se hicieron esperar.

“Que ganas de estar ahí compartiendo el agua y tallarte muy suavemente todo tu cuerpo hermoso”, “Siempre bella”, “Hermosa”, son algunos mensajes que se leen en la red social.

¿Cuántos seguidores tiene Thalía en Instagram?

La cantante y actriz mexicana Thalía tiene 14.7 millones de seguidores en la popular red social Instagram, 9.167 publicaciones y 2,325 seguidos. Con el paso del tiempo se ha convertido de una de las máximas influencers.

Thalía y sus seguidores.

Instagram: La última publicación de Thalía

Si algo identifica a Thalía es su gran ingenio. Hace poco, desató las carcajadas y las felicitaciones de sus millones de seguidores en Instagram tras compartir una serie de fotos donde se la vio con el disfraz del Doctor Strange.

Thalía se convierte en 'Doctor Strange’

“Cuando eres más strange (extraña) que Doctor Strange. Para mí, Halloween debería ser todos los días”, escribió la cantante, quien también compartió un video de cómo fue su proceso para convertirse en el superhéroe.