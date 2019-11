Beyoncé incluirá a personas de todas las culturas en su nuevo clip

Beyoncé se encuentra preparando su nuevo material audiovisual llamada “Brown skin girl". La artista de 38 años lanzó la letra oficial a través de YouTube hace más de tres meses. Sin embargo, la realización del clip le ha tomado un poco más de tiempo.

Ahora, la artista ha puesto manos a la obra para que dicho sencillo tenga su propio video. Hasta donde se sabe, el equipo de la estrella ha estado frecuentando discretamente en los últimos días distintas localizaciones en las calles de Catford y Thamesmead, en Londres. Además, según asegura el periódico Daily Mail, Beyoncé tiene la idea que rodar parte del clip cerca de una prisión masculina.

Beyoncé quiere a todos en su nuevo video.

Pero eso no es todo, pues se supo que la popular ‘Queen b’ estaría buscando a personas de todo tipo para que aparezcan en la producción, que muchos fans de ella ya lo esperan con ansias.

El casting ya inició y el único es que los postulantes tengan conexión con Londres.

El casting ya inició y el equipo profesional está enfocado en buscar a gente “de todas las culturas, nacionalidades, etnias, géneros y edades".

Asimismo, quieren incorporar a familias que muestren estructuras distintas a la tradicional, con padres solteros o que hayan adoptado a sus hijos.

¿Cuál es el requisito para participar en el video de Beyoncé?

Beyoncé ha puesto un requisito para aquellas personas que quieran participar en “Brown skin girl”. Los interesados tienen que tener orígenes o estar conectados de alguna manera a Londres.

Beyonce: letra de “Brown skin girl”

Chica de piel negra

Tu piel es como perlas

La mejor cosa del mundo

Nunca te cambiaría por nadie más

Cantando: Chica de piel negra

Tu piel es como perlas

La mejor cosa del mundo

Nunca te cambiaría por nadie más, cantando

Beyoncé es una de las cantantes más famosas del mundo.

(WizKid)

Ella dijo que realmente creció pobre como yo

No creas en nada más que en el Todopoderoso

Solo unos jeans y una camiseta blanca

Ella nunca quiso ser la esposa de alguien para siempre, sí

Entonces, puede que yo no sea un chico bonito, pero tu corazón está mal

Se hace la villana porque la atraparon en una ola

Esta noche me voy

Me alinearé la mente en la rutina, sí, sí

Esta noche podría enamorarme, dependiendo de cómo me abraces

Me alegro de que me estoy calmando, no puedo dejar que nadie venga a controlarme

Sigo bailando y lo llamo amor, ella resiste, pero se enamora lentamente

Si alguna vez tienes dudas, recuerda lo que mamá me dijo

Chica de piel negra, tu piel es como perlas

Con tu espalda contra el mundo

Nunca te cambiaría por nadie más, dilo

Chica de piel negra, tu piel es como perlas

La mejor cosa del mundo

Nunca te cambiaría por nadie más, dilo

Blue Ivy Carter, la hija de Beyoncé, también participa en la canción.

(Beyoncé)

Posa como un trofeo cuando las Naomis entran

Ella necesita un Oscar para esa piel bien oscura

Hermosa como Lupita cuando las cámaras enfocan

La belleza rompe el dique cuando llegan mis Kellys

Creo que esta noche ella va a trenzar sus trenzas

La melanina es muy oscura para que alguien pueda ocultarla

Ella se preocupa de sus asuntos y mueve la cintura

Oro como 24 quilates, ¿está bien?

(WizKid y Beyoncé)

Esta noche podría enamorarme, dependiendo de cómo me abraces

Me alegro de que me estoy calmando, no puedo dejar que nadie venga a controlarme

Sigo bailando y lo llamo amor, ella resiste, pero se enamora lentamente

Si alguna vez tienes dudas, recuerda lo que mamá me dijo

Chica de piel negra, tu piel es como perlas

Con tu espalda contra el mundo

Nunca te cambiaría por nadie más, dilo

Chica de piel negra, tu piel es como perlas

La mejor cosa del mundo

Nunca te cambiaría por nadie más, dilo

(Beyoncé)

Oh, ¿te has mirado al espejo últimamente? (Últimamente

)Ojalá pudieras intercambiar ojos conmigo (porque)

Hay complejidades en la tez

Pero tu piel resplandece como diamantes

Si me cavas como la tierra, darás a luz

Toma todo en la vida, nena, conoce tu valía

Me encanta todo de ti, desde tus rulos rizos

A cada curva, tu cuerpo natural

La misma piel que se rompió será la misma piel que se hizo cargo

La mayoría de las cosas fuera de foco, visión

Pero cuando estás en la habitación, te notan (te notan)

Porque eres hermosa

Sí, eres hermosa

Los hombres se enamorarán de ti y de toda tu gloria

Tu piel no solo es oscura, sino que brilla y cuenta tu historia

Sigue bailando, no pueden controlarte, te ven, te adoran

Si alguna vez tienes dudas, recuerda lo que mamá te dijo

(Beyoncé y WizKid)

Chica de piel negra (chica de piel negra), tu piel es como perlas

Con tu espalda contra el mundo (oh)

Nunca te cambiaría por nadie más, dilo (no, no)

Chica de piel negra (chica de piel negra), tu piel es como perlas (piel negra)

La mejor cosa del mundo

Nunca te cambiaría por nadie más, dilo

(Blue Ivy Carter)

Chica de piel negra

Tu piel es como perlas

La mejor cosa del mundo

Nunca te cambiaría por nadie más, cantando