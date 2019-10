El antes y después de Michelle Soifer tras su paso por realities de TV

Michelle Soifer se ha sometido a varias cirugías para conseguir la apariencia que luce hoy. Sin embargo, poco se sabe de sus fotos antes de conseguir la fama en la farándula peruana.

La exintegrante de “Esto es guerra” incursionó en el modelaje como Miss Ventanilla, tiempo después integró la agrupación de cumbia ‘Alma Bella’, allí se notaron sus primeros cambios.

Michelle Soifer: antes y después

Michelle Soifer. Captura: Magaly TeVe

Una adolescente Michelle Soifer apareció en fotos inéditas que difundió la Revista Magaly TeVe. La popular ‘Michi’ concursó en un certamen de belleza representando a su distrito.

Michelle Soifer. Foto: Revista Magaly TeVe

Antes de pasar por el quirófano, se puede evidenciar que la exchica reality tenía caderas angostas y nariz aguileña.

Michelle Soifer. Foto: Revista Magaly TeVe

Michelle Soifer. Foto: Revista Magaly TeVe

Luego al convertirse en bailarina y cantante en la agrupación de cumbia “Las Hijas de su Madre”, al lado de las también principiantes Génesis Tapia y Aixa Serapión, su cambio fue radical.

Michelle Soifer como cantante de cumbia.

También se reveló que Michelle Soifer figuraba como casada en su primer documento de identidad, por lo que fue retirada del Miss Perú Internacional. La imagen fue expuesta por Johanna San Miguel en su bloque de espectáculos en 2010.

Primer documento de identidad de Michelle Soifer.

“La gente no está informada de lo que me hice. Yo solo tengo dos operaciones, la nariz y las bubis. Ellos piensan que como bajé de peso tan rápido, me he hecho una liposucción y nada que ver. Yo no necesito hacerme nada, me siento contenta”, señaló Michelle Soifer en “Esto es guerra” 2016 al ser criticada por subir de peso.

Michelle Soifer en "Esto es guerra"

Ese mismo año, la también llamada ‘Sol’ anunció que se realizó una operación de emergencia en las cuerdas vocales.

Ahora la cantante luce una ‘figura de infarto’ en su cuenta de Instagram, que ya cuenta con más de dos millones de seguidores.

Michelle Soifer. Captura: Instagram.

Michelle Soifer. Captura: Instagram.

¿Cuánto invirtió Michelle Soifer en sus operaciones?

Según el programa de Carlos Galdós, donde se invitó a un especialista en cirugías estéticas, Michelle Soifer habría invertido una suma aproximada en 45 mil dólares.