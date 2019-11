¿Maricarmen Marín se casa? Cantante adelanta detalles de su matrimonio

Maricarmen Marín se presentó en el programa “En boca de todos” el jueves pasado y soprendió al brindar detalles de su relación con su actual pareja, el productor Sebastián Martins. La cantante de cumbia fue invitada para ser parte de una divertida secuencia en el magazine que conduce Maju Mantilla.

“¿Por qué a Sebastián le cuesta tanto entregar ese anillo, por qué la está haciendo larga?”, le consultó Ricardo Rondón durante la rueda de preguntas.

Entre risas, Maricarmen Marín respondió: “¿Quién dice que todavía no lo ha entregado?”. La revelación de la artista causó revuelo entre los panelistas del programa.

No obstante, tras recibir las felicitaciones de los conductores de televisión, la cantante aclaró que lo mencionado por ella se trataría de una broma y que todavía no ha llegado el momento de su pedida de mano.

Ante esto, Maricarmen adelantó cómo sería su boda. "Ya llegará ese momento y por supuesto todos estarán invitados, porque yo he dicho que si me caso quiero que sea una fiesta en 'El Huaralino' con Agua Marina, Agua Bella, Fresialinda y con Tula animando", comentó la ex Agua bella.

Maricarmen Marín en Instagram.

Maricarmen Marín revela por qué salió de “Yo soy”

Durante muchos años hemos visto a Maricarmen Marín como parte del jurado en “Yo soy”, sin embargo, hace algunos meses sorprendió por su ausencia en el programa de talentos.

Tras un corto tiempo fuera de la televisión, la cantante explicó en un espacio radial, la verdadera razón por la que se retiró del programa de Ricardo Morán.

Maricarmen Marín en "Yo soy".

“Yo tenía una interrogante con respecto a mi música, porque si bien es cierto nunca la dejé de lado, ya que tenía los fines de semana libre para cantar y tener presentaciones, no me había dedicado al 100%. No quería que pase más tiempo. Entonces, tras el éxito de ‘Por qué te fuiste’, creí que este era el momento de dedicarme nuevamente a mi música”, contó la exintegrante de Agua Bella.

Al respecto, señaló que extraña a sus compañeros, pues fue una larga etapa que estuvo con ellos y disfrutó mucho el compartir jurado.