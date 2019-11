Dulce María: “Mis compañeros de RBD no asistirán a mi boda”

Dulce María, la ex integrante de RBD, se unirá en matrimonio con el productor de cine Paco Álvarez. La cantante se comprometió a inicios de este año y luego de aplazar la boda con varios motivos, la pareja está a unos meses de dar el ‘Sí, acepto’. Sin embargo, sus compañeros de ‘Rebelde’ no asistirán, así lo confirmó la artista.

Dulce María y Paco se conocieron en el 2014 y tres años después hicieron pública su relación. Desde esa fecha han demostrado lo mucho que se quieren a través de las redes sociales y en poco tiempo darán un paso importante.

PUEDES VER Dulce María se queda vestida y alborotada tras suspender su boda por duro motivo

La estrella mexicana confesó que sus planes no saldrán como esperaba ya que habrá invitados que no estarán presente en el día más importante de su vida. Durante un evento en su tierra natal, la popular ‘Roberta’ dijo que sus amigos de ‘Rebelde’ no irán a su matrimonio.

“Creo que no van a poder ir porque todos tienen trabajo”, aseguró Dulce María en la alfombra roja de una revista de moda. Ninguno de los artistas con los que trabajó en la exitosa serie de televisión asistirá.

La prometida de Paco Álvarez no dio detalles de su ceremonia y tampoco ahondó en el tema de las invitaciones sin embargo, después de que estas declaraciones se hicieran virales, sus seguidores creen que tiene una mala relación con ellos.

A pesar de que en innumerables ocasiones han compartido momentos juntos después de ‘Rebelde’, parece que la unión se ha ido perdiendo luego de que cada uno tomara caminos diferentes.

Dulce María confirma que ninguno de sus compañeros de RBD asistirán a su boda

Meses atrás, varios medios le preguntaron si había alguna persona en especial a la que no invitaría a su boda y Dulce María nombró a Alfonso Herrera, quien fue su pareja por muchos años cuando empezaron las grabaciones de ‘Clase 406’.

La cantante mexicana aseguró lo siguiente: “Pues tampoco él me invitó a su boda, entonces yo tampoco”. Al hacer estas declaraciones, aseguró que no tiene nada contra su ex, sino que lo hace por una cuestión de respeto: “Por respeto a todo, a su familia (de Paco Álvarez) y a mí, ningún ex novio y ex novia estarán presentes”.