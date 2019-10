Wonho de MONSTA X en escándalo por estafar a famoso coreano con millonaria deuda

Todo se salió de control. En la red social Instagram se compartieron capturas de una denuncia pública en contra del cantante coreano Wonho, un ‘idol kpop’ del grupo MONSTA X.

Jung Da Eun, modelo gay y celebridad en Corea del Sur, fue quien acusó a Wonho de MONSTA X de no pagar una millonaria deuda cuando vivían juntos en un departamento.

Al cambio de la moneda, y según la denuncia, el cantante Kpop le debería más de 2 mil dólares a Jung Da Eun. Para poder acabar con este problema, el abogado de Wonho se comunicó con la modelo y actriz para aclarar lo ocurrido.

Las capturas de la conversación pertenecen a un chat de Jung Da Eun con el abogado de Wonho. La publicación se hizo viral en Instagram.

Abogado de Wonho: “Hola, soy el abogado de Wonho, de MONSTA X. La publicación que Jung Da Eun ha realizado ha salido de control, por eso me comunico para comprobar lo dicho. Pido que confirmes los detalles sobre quién estás hablando y que hay detrás del ‘¿cuándo me vas a pagar?’”

Jung Da Eun: "Por favor, dile a él que me hable directamente".

Abogado de Wonho: "¿Podemos reunirnos?"

Jung Da Eun: "Ven a Songdo. Hay que vernos en esa dirección"

Abogado de Wonho: "¿Hay alguna forma de que vengas a la oficina?"

Jung Da Eun: "No creo que haya una razón para ir. No creo que este bien que yo vaya personalmente cuando soy la víctima".

Abogado de Wonho: "¿Qué daños has sufrido exactamente? Wonho no cree que deba el dinero que mencionar, él está bien curioso por la acusación. Si explicas lo que ha pasado, podemos llegar a una solución y te doy mi palabra que no sufrirás ningún daño".

Jung Da Eun: "¿Él cree que 2 millones de won (1 711 32 dólares) no va a pagar? Me río porque no tiene sentido. Nosotros vivimos juntos en Yeoksamdong y quedamos que íbamos a pagar la renta 50% cada uno. Él nunca pagó, entonces el depósito de los 10 millones de won fueron míos. Él tomó mis cosas y las vendió, además tomó 300 o 500 mil won de mi diciendo que me los iba a pagar. Antes del 2016, me dio excusas, diciendo que no había puesto en orden sus cuentas con su sello. Al final del año, le dije que me pagara y solo me mandó 2 millones de won. Eso fue todo lo que pagó.

Abogado de Wonho: "Voy a confirmar eso con él. Creo que sería bueno si me das más detalles sobre las cosas y las cantidades de dinero".

Jung Da Eun: “Por favor, llama a mi abogado a este número”.

Starship Entertainment defiende a Wonho de MONSTA X de millonaria deuda

Para evitar que se generen rumores, el sello Starship Entertainment ha facilitado un abogado a Wonho de MONSTA X para que se pueda defender de la fuerte acusación contra el ‘Idol Kpop’.