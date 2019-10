¿Mario Hart postulará al Congreso por Acción Popular? Piloto acaba con rumores

El ex chico reality Mario Hart se pronunció sobre los rumores que apuntan a que Acción Popular le habría enviado una invitación para lanzarse como congresista en las elecciones del 2020.

En declaraciones a la prensa, el exintegrante de “Esto es Guerra” recordó las ofertas que le hicieron otras agrupaciones políticas.

Mario Hart habla sobre sus intereses en la política

“En el pasado hubo un acercamiento con el APRA y otros partidos políticos que me tentaron para ocupar algún cargo público como congresista, regidor; pero, finalmente, siempre he decidido seguir con mi carrera profesional, deportiva, artística, con mis negocios y no involucrarme en temas de política”, señaló el piloto de autos.

Tras ello, Mario Hart precisó que no se ha reunido con el presidente de Acción Popular para ser invitado a postular como congresista en las elecciones del 2020. “Falso...No ha habido ninguna invitación para lanzarme como congresista”, afirmó.

Además, aseguró que, por el momento, no tiene planeado incursionar en política, ya que está enfocado en sus proyectos personales. “Por ahora no (está en mis planes entrar en política). Estoy enfocado en la música y en otros proyectos”, comentó el ex integrante de “Esto es Guerra”.

El esposo de Korina Rivadeneira dijo que, aunque no ocupe ningún cargo público, continuará apoyando al desarrollo de nuestro país.

“Hay muchas personas a las que les gustaría hacer cosas buenas por el Perú, a mi también...Podría ser que estando en política la ayuda sea más efectiva, pero no necesariamente tienes que estar en política para hacer cosas por el Perú”, indicó.

A pesar de todo, Mario Hart no descartó incursionar en el ambiente político en el futuro. “El día que quiera entrar en política será con algún objetivo muy claro, por ahora está totalmente descartado”, sentenció el también cantante.

Mario Hart coquetea con la política

Recordemos que Mario Hart tuvo un acercamiento político con el APRA y, además, estuvo apunto de postular como regidor de Lima por la candidatura de Renzo Reggiardo a la alcaldía de la capital el 2018.