¡Vanessa Jerí ya es mamá! Actriz emociona a sus fans con tierna publicación

La actriz Vanessa Jerí se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram para hacer el anuncio que esperaban con ansias sus fans desde hace varios meses: ya es mamá.

Por medio de una extensa y emotiva publicación, la recordada actriz de “Mil oficios” y “Así es la vida” contó cómo fue la experiencia de convertirse en madre a los 39 años.

PUEDES VER: Vanessa Jerí y otros amigos saludan a Jefferson Farfán por su cumpleaños

“Quería contarles que hace unas semanitas di a luz y estamos infinitamente felices y enamorados. (...) Tengo que reconocer que le tenía un poco de ‘miedo’ al post parto, pero conociendo mi personalidad y carácter me dije ‘no le tendré miedo’ y no lo tuve o quizá no lo sentí, porque mi mente comandó a mi cuerpo y así fue. No todas reaccionamos igual, paciencia, respeten sus emociones chicas”, expresó al inicio de su post de Instagram.

La artista habló también sobre la fortaleza con la que afronta los cambios de rutina tras la llegada de su pequeño.

"Las amanecidas no son nada fáciles, pero levantarse felices y con actitud, te cambia el panorama. Recuerden que no hay nada más hermoso que tener a tu bebé en brazos, que todo esto es un proceso temporal, que pasará, disfrútenlo", señaló.

Vanessa Jerí

En su mensaje, Vanessa Jerí también resaltó el apoyo que viene recibiendo por parte de su pareja y padre de su hijo.

"No he podido elegir un mejor padre para mi bebé, las personas que lo conocen saben que es una persona íntegra y su actitud ante esta nueva etapa es de 1000 puntos. Él y yo somos un gran equipo. Las sugerencias de mi padre y de mis hermanas (os) son importantes y valiosas", expresó.

Vanessa Jerí en Instagram

¿Quién es el padre del hijo de Vanessa Jerí?

El hijo que acaba de tener Vanessa Jerí surgió fruto de la relación que mantiene la actriz con el empresario Raúl González, quien es manager de Jefferson Farfán y otros reconocidos futbolistas.