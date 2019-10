Gisela: “No me arrepiento de nada”

Redacción

Desde hace un par de años, Gisela Valcárcel cambió las celebraciones fastuosas por su aniversario en la televisión por un día dedicado al trabajo, en el que solo una entrevista la aleja de su rutina diaria.

Es así que, en el marco de sus 32 años en la pantalla chica, Gisela aceptó ser la invitada en ‘El Show después del show’, espacio que conduce su hija Ethel junto a Renzo Schuller y Natalia Salas.

Con ellos, la conductora recordó sus inicios en la televisión y hasta se conmovió al ver el video de su primer día en ‘Aló Gisela’, cuando recibe en el set a su hija de seis años. “Esa ropa que tenía Ethel y que lucía yo en aquel programa no era de nosotras porque cuando empecé no tenía para comprar vestidos así”, expresó con la voz entrecortada.

“Ahora soy una seño que puede ver que Dios existe y es maravilloso”, agregó.

En otro momento, Gisela, quien aseguró que en sus 32 años en televisión aprendió a no perder el tiempo en responder declaraciones sin sentido, no pudo evitar referirse a las recientes declaraciones de Roberto Martínez. El exfutbolista, quien fuera su primer esposo, refirió que se arrepiente porque, pese a tener todo, no funcionó su matrimonio con Gisela.

“No creo haber dejado huella en Roberto, creo que si él habla de mi, la prensa lo va a comentar, es así, y si mi imagen sirve para eso, está bien. Pero lo que puedo decir de sus declaraciones es que no coincido con él. Dijo que fue un error que el público acompañe nuestra relación, creo que las cosas pasan porque pasaron y a estas alturas de mi vida es grandioso todo”.

La conductora aseguró que la separación no fue una decisión suya. “No tengo nada por qué arrepentirme porque no fueron decisiones mías, simplemente la vida a veces te cambia sin que tú tengas el poder de decidir”.

Gisela además aseguró que perdonar una infidelidad no fue nada fácil. “La gente se toma la infidelidad tan sencillo: un clavo saca a otro clavo. A mí me tomó muchos años el poder entender. Por supuesto que yo quería que todo sea distinto, que vengan a mí y me pidan perdón, que mi hogar sea bueno otra vez”, continuó.

Consultada si después de dos matrimonios fallidos le cerró las puertas al amor, Gisela fue clara al responder.

“No le he cerrado las puertas a nada, si algún día se tiene que dar el amor, se dará”, dijo.

Y en épocas en que luchamos en contra de la violencia hacia la mujer, Gisela evitó responder a los ataques que recibe de parte de otras figuras de la TV. “Todos tenemos derecho a expresarnos, a mí no me molesta que me mencionen con adjetivos. Esas cosas afectan cuando uno cree lo que dicen, pero no es mi caso”, puntualizó.