Khloé Kardashian sobre su ex esposo Lamar Odom: “Lo extraño todo el tiempo”

Khloé Kardashian está dedicada plenamente a su hija True Thompson desde que su ex pareja, Tristan Thompson, le fue infiel en reiteradas ocasiones. Dijo que no quería una relación sin embargo, en el adelanto de Keeping Up With The Kardashians, aseguró que aún extraña a su primer esposo, Lamar Odom.

Mientras hablaba con sus hermanas Kim Kardashian y Kourtney Kardashian, Khloé reveló que la ex estrella de básquet la contactó mediante una gira de prensa. Ellas le preguntaron qué sentía volver a hablar con él y la empresaria dijo que lo extrañaba todo el tiempo.

Sin embargo, Khloé Kardashian dejó en claro que no tiene ninguna intención en regresar con Lamar Odom ya que solo quiere ocupar el tiempo en su hija.

“Entonces, me llamó y dijo ‘Sabía que todos hablaríamos de nuevo en algún momento. Estoy muy feliz’”, aseguró la hija de Kris Jenner. “Me dijo, ‘Me encantaría verte. Me muero por verte en persona. Siento que tenemos mucho de qué hablar’”.

Mientras Khloé contaba lo que había hablado por teléfono con el atleta de 39 años, Kim Kardashian estuvo de acuerdo con que se reúnan porque aún hay cosas que deben aclarar a pesar de que haya pasado tanto tiempo.

Sin embargo, la empresaria asegura que no tiene ningún problema en verlo ya que pudo llevar bien su ruptura y la adicción de Lamar Odom.

“Siempre sentí después, creo que esta sobredosis, que hice todo que estaba a mi alcance para estar allí en la salud y la enfermedad”, aseguró Khloé Kardashian. “Una vez que vi que él, ya sabes, no estaba en el momento para realmente querer cambiar su mala situación, entonces estuvo bien dejarlo ir”.

No obstante, después confesó que está un poco dudosa sobre si de verdad quería verlo y tener una “conversación decente y agradable con Lamar”. “No quiero confundirlo de ninguna manera, pero me gustaría reunirme con él”, finalizó.

A pesar de que su hermana Kim Kardashian apoya la decisión de que se reúnan por esta vez, Khloé se siente un poco sorprendida e insegura por aceptar una cita con Lamar Odom.