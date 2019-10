Belinda sí tuvo romance con Lupillo Rivera, cantante confesó el secreto

Lupillo Rivera confesó su romance con la artista mexicana Belinda. Luego de tantas “idas y vueltas”, el cantante lo contó todo en una entrevista para el programa “Chisme No Like” de YouTube.

Dichos rumores lo venían persiguiendo desde hace meses, aunque aclaró que actualmente ya no está con la intérprete. Lo que sí es cierto, es que ambos tuvieron un corto e intenso romance mientras participaban en La Voz México.

PUEDES VER: Belinda sorprende a cocineros mexicanos en restaurante de Los Ángeles

“Yo conocí a Belinda en La Voz, en marzo, el 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial y el 27 de agosto fue el final, fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente”, contó el cantante.

Belinda y Lupillo Rivera.

Cuando ambos eran parte del reality de canto, el público notó que su relación era muy buena. Desde ese momento comenzaron a surgir rumores de que su amistad habría llegado a otro nivel, incluso, una fuente reveló a People en Español detalles de su romance.

El cantante contó que Belinda le dejó la lección de ‘amar a una mujer como nunca antes lo había hecho’. “Fue una mujer que realmente quise y que honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, reveló.

"Nunca había amado a una mujer tanto, así de fácil, no tengo por qué rajarme. Yo siempre la he protegido, de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nuca mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida", agregó.

Así también, dijo que la artista mexicana ha sido la única mujer que no ha hablado mal de él tras terminar la relación.

¿Belinda viajó con su expareja?

Durante casi toda la entrevista, Lupillo Rivera habló sobre su relación con Belinda. Allí aprovechó en responder que ella nunca viajó con su expareja en un avión.

“Una cosa que sí quiero aclararles es que la persona que iba en el avión con ella, sí era su tío. Belinda es un amor que cuando necesita ver a alguien va o la trae”, aseveró.