Tula a Christian Domínguez: “No sé que le pasa, hay que ponerle rocoto en algún lugar”

Los motivos de la ruptura de Christian Domínguez e Isabel Acevedo todavía sigue dando de qué hablar y ahora son las figuras mediáticas, quienes han lanzado fuertes comentarios sobre la expareja.

Una de las que comentó al respecto fue Tula Rodríguez. La conductora de “En boca de todos” lamentó que la inestabilidad emocional que tiene el cumbiambero.

“Mi conclusión es que uno nunca sabe con quién se va a meter, es un rollo, me preocupa qué va a pasar con mi hija mañana más tarde”, empezó diciendo la figura de América Televisión.

“No puede ser que, después de tantos golpes, no se ponga estable. Me hubiera encantado que la relación continúe, pero que fea manera de terminar. Me da pena porque las familias se involucran”, agregó.

Al finalizar su intervención, Tula Rodríguez realizó un peculiar comentario dirigido principalmente a Christian.

“No sé qué le pasa a este chiquito (en referencia al integrante de la Orquesta Internacional), hay que ponerle rocoto en algún lugar”, indicó antes de abandonar la entrevista.

Los otros conductores del programa “En boca de todos” también opinaron al respecto. Ricardo Rondón enfatizó en el consejo que le diera la mamá de Isabel Acevedo sobre la relación de su hija con el cantante de cumbia.

“Vimos a una ‘Chabelita’ que con respeto, cuidado y atención contó todo lo que siente, su decepción, desilusión, el momento complicado y nos contó cosas que no conocíamos (...) Usted hágale caso a las personas mayores. Los padres nunca aconsejan por gusto”, comentó Rondón.

Finalmente, el popular ‘Carloncho’ resaltó la postura que tuvo Isabel Acevedo al momento de contar en televisión nacional el fin de su relación con Christian Domínguez y dijo estar conforme con la forma en la que enfocaron su entrevista.