Gian Piero da gran lección a Rafael Cardozo de cómo no caer en la provocación

El regreso de los hermanos Palao a “Esto es guerra” generó más de una incomodidad. Pero el que lo expresó abiertamente fue el brasileño Rafael Cardozo, quien aprovechó el micro que le dieron para criticar a Gian Piero Díaz.

Al garoto no le gustó que Gian Piero Díaz dijera que la ausencia de Said Palao y Austin Palao se notó en el equipo de los ‘combatientes’.

“Por primera vez en el programa voy a criticar a un conducto. Voy a criticar a Gian Piero, que tiene años conduciendo un reality. Acabo de escuchar que los Palao son pieza fundamental. Quedaron dos semanas fuera del programa, fueron las únicas dos semanas que ese equipo ganó a los ‘guerreros’ sin la presencia de los dos”, manifestó el novio de Carol Reali, mejor conocida como ‘Cachaza’.

Según Rafael Cardozo, el regreso de Said y Austin Palao perjudicarán a los ‘combatientes’. “No vinieron para sumar. Veo que están sin uniforme, ojalá no caigan al equipo de los guerreros. No los necesito”, agregó el extranjero.

En su turno, Gian Piero Díaz dio a entender que se pondría en un ‘dimes y diretes’ con el concursante; pero su reacción generó que los demás participantes se burlaran del ‘guerrero’. “Rafael, solo para responderte a lo que acabas de decir: no me importa”.

“Ahí, nomás, gracias. Se acabó”, agregó el popular ‘pipi’ antes de que Cardozo vuelva a hablar.

Said Palao regresó a “Esto es Guerra” sin Macarena Vélez

Austin Palao y Michela Elías se reincorporaron al programa, pero el regreso que más polémica causó fue el de Said Palao, quien fue suspendido hace unos días de “Esto es Guerra” por protagonizar un escándalo con Macarena Vélez a la salida de una discoteca.

En su retorno, el competidor hizo un mea culpa de su conducta. “Nunca había estado tan alejado de las pantallas, la competencia, del equipo. Lo tomo como días para reflexionar, para darme cuenta de las cosas buenas y malas que debo o no hacer”, indicó el exintegrante de “Combate”.

“He extrañado a producción, a mis compañeros. Estoy cien por ciento comprometido con el equipo. Agradezco por darme una oportunidad para demostrar lo que más me gusta hacer: que es competir. Muchas gracias”, agregó el exnovio de Macarena Vélez, quien al parecer ya no será parte del reality juvenil de América Televisión.