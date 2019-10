Yolanda Andrade reaviva rumores de que Cristian Castro golpeaba a su madre

Tras el escándalo suscitado entre las actrices Verónica Castro y Yolanda Andrade por los comentarios que hizo la última quien aseguraba que ambas sostuvieron un romance en el pasado y que incluso se casaron en Europa, ahora Andrade revivió los rumores que surgieron hace años de que Cristian Castro le pegaba a su madre.

La reportera de un programa mexicano abordó a Yolanda en su auto y le preguntó si era cierto que el cantante había golpeado a su madre, Verónica Castro en el pasado. “Es verdad que yo la defendí (a Verónica Castro) en un momento. Pero pregúntale a él, era complicada esa relación, esa pregunta de que si Cristian le pegó a su mamá, pregúntale a él, no me preguntes a mi… pregúntale a él… pregúntale a él, pregúntale a la Valeria Liberman, pregúntale a la abuelita”, respondió.

Sin embargo, la actriz añadió un comentario suspicaz. "Fíjate que yo vengo de una educación muy distinta, porque yo respeto mucho obviamente a mi mamá, entonces el hecho nada mas de imaginarte la acción, es muy fuerte, es muy delicada, lo que pasó, él sabe, pero allá en mi pueblo dicen que a la gente que hace eso se le seca la mano, esto es algo sobrenatural, es algo que rebasa mis valores y todo, o sea eso que sucedió”.

Hace unas semanas, Cristian Castro, publicó en sus redes sociales un mensaje que parecía dirigido a Yolanda Andrade y que decía: “El karma no es la venganza del Universo, es el reflejo de tus acciones. Todas las cosas que salen de ti regresan a ti. Así que no es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir, preocúpate mejor por lo que das”. Sin embargo, cuando el programa ‘El Gordo y la Flaca’ le preguntó a la actriz por el escrito ella respondió: “Fíjate que no, no lo he visto, no lo he leído, pero tú me estás dando una información que la verdad me sorprende, que diga eso… y más que él hable. No se va a meter conmigo, o sea él no tienen por qué meterse conmigo”.