José Joel demanda a Brayan Álvarez, colombiano que asegura ser hijo de José José

José José ya descansa en paz, pero sus deudos siguen en conflicto tras el sensible deceso del ‘Príncipe de la Canción’. En esta ocasión, el primogénito del cantante mexicano, José Joel, se mostró muy molesto y respondió fuertemente a las palabras del colombiano Manuel José, quien asegura ser hijo de intérprete de “El triste”.

Esto sucedió en unas declaraciones dadas al programa “Sale el Sol”, donde el hijo mayor de José José fue recordado que desde hace un par de años, Brayan Álvarez, conocido como Manuel José, viene reclamando ser hijo del fallecido cantante, a lo que José Joel decidió replicar.

José José junto a Brayan Álvarez, supuesto hijo del cantante

“Ya hay una demanda que lo anda persiguiendo y lo va a alcanzar. De buena ley se lo he dicho y si no es de buena ley, pues de mala ley. Deja de estarte vendiendo como algo que no eres”, explicó el hijo mayor de José José.

No contesto, con esto, José Joel reivindicó no solo ser el único varón de José José, sino el mayor de toda su estirpe: “Este muchachito insiste, insiste e insiste, entonces, si no es por las buenas, muchachito Brayan, va a ser por las malas. Qué pena que tengamos que llegar a esto”.

Hijos de José José

El hijo mayor de José José recordó que cuando el colombiano fue relacionado como su hijo se hizo la respectiva prueba de ADN, pero que esta resultó arrojando negativo, por lo que le pidió a Manuel José que deje de asegurar que es también hijo de su padre.

“Canta muy bonito, porque canta muy bonito, lo imita muy bien, porque lo imita muy bien. Pero no eres su hijo. Brayan, entiende, no eres su hijo (de José José), hasta para allá, sigue tu camino. Sigue trabajando”, aseguró José Joel Sosa.

Asimismo, José Joel recordó el momento cuando José José le comentó que en Colombia le habían presentado a un muchacho que, le aseguraron, era su hijo. El también cantante lo relató de la siguiente manera, recordando dicho momento.

“Hace seis o siete años me dijo ‘oye, fui a Colombia, a un programa de imitadores y resulta que un muchachito dice que es mi hijo’. Llorando mi papá. ‘No sé, no me acuerdo, porque era cuando estaba tocando fondo’. Le dije: ‘hazte la prueba de ADN, que no te den gato por liebre, estás en todo tu derecho’. Ese corazonzote de mi papá, todo el mundo le pasaba por encima: ‘Si resulta que es tu hijo, pues es tu hijo y bienvenido a la familia, como en su momento recibimos a Celine, Monique y a Sarita”.

Manuel José, imitador colombiano de José José

Un día atrás, Marysol, segunda hija de José José, aseguró que tanto ella como su hermano aún están moviendo cielo y tierra para averiguar las verdaderas causas que llevaron a la muerte a su padre, ya que en los hechos, no hay posibilidad alguna de requerir una autopsia, ya que el cadáver del ‘Príncipe de la Canción’ fue cremado.

“Hasta el tercer día nos enteramos que pudo haber sido ‘envenenado’ en un hospicio… cuando ya no sabes qué hacer con la gente, pues lo llevar ahí para que se muera”, aseguró Marysol Sosa.