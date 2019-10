Janet Barboza furiosa con Kurt Villavicencio por recordarle que Jean Paul Strauss le debe plata

Un tenso momento se vivió entre Janet Barboza y Kurt Villavicencio, conductores de “Válgame”, en el programa de este martes, después de que el popular ‘Metiche’ mencionara uno de los hechos más polémicos de la pasada relación entre la ‘Rulitos’ y el cantante Jean Paul Strauss.

El panel de presentadores de “Válgame” se encontraba debatiendo sobre si Isabel Acevedo debía devolver las camionetas que puso Christian Domínguez a su nombre.

“Todo el daño psicológico que ha sufrido Isabel Acevedo porque ahora ella dice que ha encontrado muchas mentiras, que él nunca le dijo la verdad”, mencionó Kurt Villavicencio.

Janet Barboza y Kurt Villavicencio

Al ver que Janet Barboza insistía en que la ‘Chabelita’ tenía que retornar las propiedades al cumbiambero, el conductor hizo un inesperado comentario en el que hizo referencia a la fuerte suma de dinero que le prestó la ‘Rulitos’ a Jean Paul Strauss para que pagara la universidad de sus hijos.

“Tú cuando estuviste con Jean Paul Strauss le diste más de 20 mil soles para que pague…”, le dijo Kurt Villavicencio.

Estas palabras no fueron del agrado de Janet Barboza, quien se mostró completamente indignada y acotó que no hablaría de sus temas personales.

“Kurt. Eso no te lo permito, acá no vienen los temas personales, acá estamos hablando de la Chabelita y de Christian Domínguez y de los carros que yo considero que tiene que devolver porque los tiene que devolver”, aseveró la presentadora de “Válgame”.

Mónica Cabrejos defiende a Janet Barboza

Kurt Villavicencio volvió a mencionar el polémico tema entre Jean Paul Strauss y Janet Barboza. “Cuando tu le prestaste a Jean Paul Strauss el dinero para que pague la universidad de tus hijos ¿En qué pensaste? ¿En el amor que sentías por él en ese momento?”, dijo.

Este hecho provocó la molestia de Mónica Cabrejos, quien le exigió a su compañero que no le faltara el respeto a la ‘Rulitos’.

“Un momentito, Kurt. Yo acá no estoy pintada y no te voy a permitir que le faltes el respeto a Janet. Ese es un tema personal y acá no debatimos sobre temas personales, debatimos sobre ideas”, aseveró la periodista.