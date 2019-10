Lizbeth Rodríguez: “Si las mujeres son menos infieles es por el qué dirán” [VIDEO]

Por: Paula Elizalde

La fama no es sinónimo de felicidad. En una entrevista con Lizbeth Rodríguez, la superheroína de los fieles -como ella se denomina- contó su interés por defender profesionalmente a las mujeres lejos de su papel en “Exponiendo infieles”. Su vida amorosa le ha dado lecciones que las convierte en consejos para quienes sufren por amor.

Conocida también como la ‘Chica Badabun’ llegará a Perú este 9 de noviembre al Entel Media Fest 2019 junto a otros famosos youtubers.

¿Te consideras afortunada en el amor?

Lizbeth: “Uhmm, yo creo que... el amor es un sentimiento bonito y a veces no tenemos que estar enamorados de una persona, sino ser enamorados del amor. La sensación esa, de las mariposas en el estomago, de emocionarte por ver a alguien, es bonito. Sí, todos mis novios me han sido infieles, pero me han dejado cosas bonitas. Yo siempre me quedo con lo bueno y aprendo de lo malo”.

¿Cómo superaste las infidelidades de tus exparejas?

Lizbeth: “Es muy fácil hundirse, hay que llorar o hablar si es necesario. Si están muy deprimidos, busquen hacer cosas. Pueden hacer terapia o bailar. Cambien la rutina y suelten. Soltar lo negativo y seguir adelante”.

Lizbeth Rodríguez

¿Sufres por los engaños que descubres?

Lizbeth: “Me gusta mucho ayudar a las personas. Yo hablo de mi experiencia, de lo que yo veo, de lo que he leído, porque yo investigo. Yo no soy psicóloga, lo pensé en un momento. Si tuviera el tiempo estudiaría para poder ayudar profesionalmente. Antes de entrar a Badabun iba a estudiar derecho para defender a las mujeres de las injusticias”.

En “Exponiendo infieles” muestran historias que viven muchas parejas...

Lizbeth: “Nunca imagine el impacto que iba a tener. Todos tenemos empatía porque a muchos de nosotros nos han sido infieles. Por ejemplo, cuando las cosas se salen de control, no sabes que va a pasar (al descubrir a los que engañan). Pero cuando miras el video es gracioso ver cómo los infieles reaccionan, cómo les pegan. Yo sé que muchos lo ven porque genera risa. Al final del día, el chisme nos mueve a todos, sobre todo las peleas de parejas”.

¿Hombres o mujeres, a quiénes les cuesta ser fieles?

Lizbeth: “Te podría decir que es un 50 y 50. Hay algo que es importante, por cómo la sociedad mira la infidelidad. Si un hombre es infiel o tiene muchas mujeres es aplaudible. Mientras que una infiel es calificada como la peor de las mujeres. Si las mujeres son menos infieles es por el qué dirán”.

Has preocupado a los infieles en Perú...

Lizbeth: “Sí, que se preocupen en todas partes. Cuando llegamos la gente se conmociona y eso dice mucho del indice de infidelidad que existe. No me gustaría avisar algo porque de seguro los infieles van a borrar cosas de los celulares”.

¿Conoces las versiones de “Exponiendo infieles” en Perú y otros países?

Lizbeth: “Sí, yo he visto capítulos. Yo soy obsesionada con mi trabajo, leo todo lo que escriben de nosotros. Al final del día, no sé cómo lo manejen, yo les deseo el éxito a todos. Además, en Internet todo está dicho, no hay nada nuevo. Yo me considero una superheroína porque defiendo a los fieles. Y que bueno que hayan ayudantes... Batman tuvo a Robin”.