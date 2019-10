Vania Bludau sobre encuentro con el ‘Loco’ Vargas: “Si no me acuerdo, no pasó”

La participación de la modelo Vania Bludau en “El valor de la verdad” continúa dando qué hablar, pues las respuestas que dio la modelo, involucraron a personajes del mundo deportivo y de la farándula.

Una de las preguntas más polémicas se relacionaba con el futbolista Juan Manuel Vargas, sin embargo, las amigas de Vania Bludau la decidieron apretar el botón rojo, evitando así que la modelo cuente infidencias sobre su comentado encuentro con el futbolista.

A pesar de haber evitado hablar del ‘Loco Vargas’ en el ‘sillón rojo’, Vania Bludau dio una hilarante respuesta al ser consultada nuevamente sobre el tema, en el programa ‘Válgame’.

Vania Bludau confiesa affaire con el 'Loco Vargas'

¿Pasó o no pasó este encuentro del tercer tipo con el ‘Loco Vargas’?, preguntó la conductora Mónica Cabrejos, a lo que Vania Bludau contestó “Has visto lo que dijo Thalía, Si no me acuerdo no pasó”.

Vania Bludau confiesa affaire con el 'Loco Vargas'

La respuesta de la expareja de Christian Domínguez desató las risas de todo el set del espacio de Latina, quienes celebraron la citada frase. “Hay que decirlo Vania, has respondido de la manera más elegante posible”.

Ante la insistencia de los conductores, Vania Bludau reveló que no puede dar más detalles sobre su ‘affaire’ con Juan Manuel Vargas porque ‘algunos se sintieron incómodos’ con sus revelaciones.

Vania Bludau confiesa affaire con el 'Loco Vargas'

“No, tranquilo, ya respondí eso ya fue, es algo repetitivo. Saben qué, yo no puedo estar hablando mucho porque casi casi ya me están ‘mandando la moto’ así que tengo que tener cuidado”, señaló la exbailarina.

“Hay algunos que me han llamado a reírse, a comentar el programa porque les ha parecido gracioso, pero hay algunos que sí se han ofendido y me quieren ‘mandar la moto’ por eso es mejor dejarlo ahí”, agregó Vania Bludau.