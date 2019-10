Christian Domínguez sobre Vania Bludau en “El Valor de la Verdad”: “Me da pena”

La presencia de Vania Bludau en “El Valor de la Verdad” sorprendió a todos, pero en especial a Christian Domínguez quien no quedó muy bien parado luego que su expareja hiciera algunas declaraciones relacionadas a su desempeño sexual. El cumbiambero confesó que nunca esperó ver sentada por segunda vez en el sillón rojo a la bailarina.

Durante la última emisión de “Reporte Semanal”, Christian Domínguez fue consultado sobre su opinión respecto a la presencia de Vania Bludau en “El Valor de la Verdad”. Buscando esconder su evidente incomodidad, el cumbiambero intentó pasar por agua tibia el hecho.

Vania Bludau junto a Beto Ortiz

“Me da entre gracia y lástima... me da pena porque tienes que tener un respeto hacia una relación y a su pareja (el italiano Frank Dello Russo) ... básicamente eso”, expresó Christian Domínguez, quien a pesar de su seria expresión recalcó sentirse tranquilo.

“Normal, no pasa nada... me voy a bacilar, voy a terminar de ver, me reiré... Según lo que veo me pronunciaré o de repente lo omitiré y me reiré”, expresó el cumbiambero.

Christian Domínguez

Por otro lado, recordando el juicio por difamación que hace un par de años Christian Domínguez emprendió contra Vania Bludau, el cantante de la Gran Orquesta Internacional aseguró que de saber que se volvería a sentar en “El Valor de la Verdad” para hablar de él habría mantenido el proceso judicial hasta las últimas consecuencias.

“Si hubiera de imaginar que después de muchos, de tantos años todavía pudiera aparecer lo hubiera continuado, lo hubiera terminado”, recalcó el cumbiambero.

Vania Bludau en “El Valor de la Verdad”

Como se recuerda en la última edición de “El Valor de la Verdad”, Vania Bludau contó algunos detalles desconocidos de su relación con Christian Domínguez, como que el cantante tenía el extraño gusto de comprar ropa de para bebé varón (a pesar que la pareja no llegó a tener hijos).

Asimismo, el punto más polémico fue cuando la bailarina hizo comentarios que revelaban el tamaño del miembro viril de Christian Domínguez, palabras que, entre broma y broma, fueron ratificadas por Karla Tarazona, también expareja del cumbiambero.