Selena Gomez se quiebra al contar el sufrimiento de su familia al cruzar la frontera de Estados Unidos

Selena Gomez es una de las celebridades que tiene bastantes seguidores por el hecho de que es una persona humilde, también cantante, productora y actriz. Se hizo más conocida desde que tuvo una relación con Justin Bieber que se convirtió en una de las más inestables de la industria.

Pasó por varios problemas tanto familiares como psicológicos sin embargo, ha estuvo enfocándose en la producción de su más reciente documental de Netflix a la que nombró “Living Undocumented” donde refleja la inmigración.

Esto cuenta la historia de ocho familias que enfrentar la posible deportación de Estados Unidos a México por no tener los papeles en regla por diferentes problemas. Selena Gomez quiso hacerlo porque su familia pasó por lo mismo.

De acuerdo con el artículo que escribió para la revista ‘Time’, la actriz cuenta que nació en Texas, exactamente en Grand Prairie, aquí conoció el delicado tema sobre la división de norteamericanos con mexicanos.

“La peor crítica que puedo imaginar, todavía no es nada en comparación con lo que enfrentan los inmigrantes indocumentados todos los días. El miedo de no debería impedir que nos involucremos y nos eduquemos sobre un tema que afecta a millones de personas en nuestro país”.

Selena Gomez produjo “Living Undocumented” porque quiere que sepan su experiencia personal ya que en los años 70, su tía tuvo que cruzar la frontera de México a Estados Unidos escondida en la parte de atrás de un camión.

Sus abuelos hicieron lo mismo y al llegar al país de destino, su padre nació en Texas tiempo después ya que si no fuera por ella, no estaría dando esa entrevista: “El miedo no impidió que mi tía se metiera en la parte trasera de ese camión y por eso siempre estaré agradecida”.

La cantante quiere que todos sepan que ella y su familia son estadounidenses pero es un sacrificio serlo todos días: “En 1992 nací ciudadana estadounidense gracias a su valentía y sacrificio. En las últimas cuatro décadas los miembros de mi familia han trabajado arduamente para obtener la ciudadanía estadounidense”.

Además, quiso reflejar en su documental que la inmigración no solo es un tema político y va más allá de lo que dicen los titulares de los medios:

Selena Gomez habla de la inmigración de su familia mexicana a Estados Unidos

“Es un problema humano, que afecta a personas reales, desmantela vidas reales. La forma en que lo tratamos habla de nuestra humanidad, nuestra empatía, nuestra compasión. La forma en que tratamos a nuestros semejantes define quiénes somos”.

Selena Gomez sabe que no es una experta pero es consciente de todos los reglamentos que se necesita para ser legal en Estados Unidos no obstante, sabe que detrás de cada noticia que se ve en la tele hay una familia que está sufriendo y no necesariamente es como lo pintan en los noticieros:

“Cuando leo los titulares de las noticias o veo debates sobre la ira de la inmigración en las redes sociales, siento miedo por aquellos en situaciones similares. Tengo miedo por mi país”.