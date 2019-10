Isabel Acevedo sobre Christian Domínguez: “No pongo las manos al fuego por él"

Luego que Christian Domínguez oficializó el fin de su relación sentimental con la bailarina Isabel Acevedo, los detractores del cantante de cumbia y algunos medios de comunicación hablaron de una presunta infidelidad en esta polémica pareja.

Ante esta situación, el programa “Domingo al día” se comunicó con Isabel Acevedo y la bailarina decidió romper su silencio, aunque de manera cortante.

“Yo sé con qué persona me he metido y no pongo las manos al fuego por él... Quiero ver qué más sale, porque cuando uno acaba comienza a salir todo. Soy una esponja para absorber toda la información”, sentenció la popular “Chabelita” en comunicación telefónica.

Christian Domínguez también se pronunció sobre el fin de su relación

El cumbiambero también decidió hablar para el dominical de América TV y explicó los verdaderos motivos del fin de su relación.

“Ella ha tolerado muchas cosas por estar con esta cruz. Mi relación acabó por un tema totalmente personal y días después salgo (por su salida con Pamela Franco) y se vende un ‘humo’ donde se dice que beso a mi coanimadora... Todo es mentira, quizás no debí salir”, expresó el músico.

“No es por un tema de desamor o por una infidelidad. Esa es una cruz que yo cargo y es personal”, añadió.

Además, Domínguez negó haber tenido un affaire con Pamela Franco, su compañera de conducción en Latina. “No fue un beso (por comprometedor video presentado en ‘Magaly TV, la firme’). No van a ponerme un muerto, que yo no he matado”, sentenció.