Julieta Prandi, ‘La Nena’, revela cómo fue el infierno que le hizo pasar su exesposo

La actriz y modelo argentina Julieta Prandi se encuentra en medio de un proceso judicial con Claudio Contardi, su exesposo y padre de sus dos hijos, a quien el pasado 9 de octubre denunció por violencia familiar.

En una entrevista con el portal Infobae, la participante del programa humorístico “Poné a Francella” revela que denunció a su expareja al enterarse que llevó a vivir a su casa a su amante Cynthia y su hija, después de que ella se fuera en febrero de este año.

PUEDES VER: Lucecita Ceballos confesó que sufrió maltrato físico por parte de su expareja

Julieta Prandi y Claudio Contardi iniciaron una relación en 2008. [FOTO: Instagram]

Lo más indignante para la modelo de 38 años, es que Claudio Contardi obligue a su hijo Mateo a compartir habitación con la hija de su amante a pesar de haber otras habitaciones disponibles

“Le juntan las camas. No es la hermana. Mateo tiene ocho, la nena tiene doce años. A mí me preocupa. No sé para qué la nena junta las camas ni por qué tendría que compartir habitación. Y al más chiquito lo hacen dormir en la matrimonial, entre Claudio y Cynthia. Todo esto pasa desde marzo. Yo me fui el 15 de febrero de mi casa”.

PUEDES VER: La hija de Ewan McGregor revela que fue violada y tuvo un aborto

El ex de Julieta Prandi estaría manipulando a sus hijos

En una de sus revelaciones más estremecedoras, la conductora de “Coronados de Gloria”, denuncia que sus hijos están siendo presionados para que la insulten.

“Mi ex se refiere a mi como “la yegua”, “la putita” o “la tilinga”. Y así hace que Mateo me llame. Cuando yo lo llamo por teléfono a mi hijo para tener comunicación con él, el padre está supervisando esas conversaciones, está delante de él”.

En su relato, la actriz argentina señala que su hijo estaría siendo influenciado por su padre para decir que ella los golpea.

“En otro juego macabro, el padre le estaba enseñando que, si algún día le tocara hablar con el juez, él tenía que decir que yo le pego. Me enteré de todo esto hace una semana más o menos. Por eso hice la denuncia de violencia familiar”.

Julieta Prandi: ¿Cómo empezó todo?

En 2010, dos años después de iniciar su relación Claudio Contardi convence a la actriz de que ponga su departamento recién adquirido como garantía para la compra de una propiedad más grande.

Sin embargo, durante los trámites el departamento de la actriz termina a nombre de su hijastro, Ezequiel. Mientras que la nueva vivienda pasa a ser propiedad de Claudio Contardi y su madre.

La actriz alega que estaba embarazada y enamorada por lo que no hizo ningún reclamo. Mientras tanto seguía trabajando normal y su esposo se encargaba de sus finanzas.

No obstante, entre 2015 y 2016 la actriz nota que su esposo se vuelve más celoso y controlador, con el tiempo le impidió manejar su auto y le restringía cada vez más sus salidas sin él.

La actriz comenzaba a plantearse la separación, pero aun con eso en mente, la pareja compró una nueva casa.

Julieta Prandi y Claudio Contardi tienen dos hijos juntos. [FOTO: Instagram]

El episodio que marcó el fin del matrimonio de Julieta Prandi

A finales del 2018, la actriz consiente de lo infeliz que era, inicia los trámites del divorcio. En esos días la actriz tenía que viajar a Uruguay por trabajo, un día antes sus documentos desaparecen. Julieta Prandi fue al aeropuerto a conseguir un vuelo. Claudio Contardi la intercepta y encara por dejarlo solo con los niños. La actriz cancela el viaje.

La mañana siguiente su teléfono móvil desaparece, su esposo había salido con los niños, ella lo llama desde un teléfono público para que regrese. Cuando lo hace comienzan a gritar, él graba la situación enfocándose en su hijo pequeño que llora preguntando porqué su mamá habla de poner una denuncia.

Según Julieta Prandi ocurrieron otros eventos que la retuvieron en su casa hasta el 15 de febrero, ese día se va definitivamente.

Julieta Prandi y Claudio Contardi se casaron en 2012. [FOTO: Instagram]

PUEDES VER: Sulli vivió pesadilla tras difusión de su video íntimo en redes sociales

¿Qué tipo de violencia sufrió Julieta Prandi?

Aunque la actriz afirma que Claudio Contardi nunca la golpeó, sí ejercía mucha violencia verbal y psicológica contra ella.

“Me gritaba pegado a mi cara”, explica la actriz, relatando los insultos que recibía: “Ya estás vieja, vos qué vas a hacer sin mí... si no servís para nada”.

Julieta Prandi se va de su casa el 15 de febrero del 2019. [FOTO: Instagram]

Julieta Prandi: Mi hijo Mateo fue la verdadera víctima

Tras irse de su casa, lograr que sus hijos vivan con ella, denunciar a su pareja y pelear por la pensión por sus hijos (hasta el momento Claudio Contardi no paga ninguna cuota), la actriz confiesa el miedo por sus hijos.

“Yo a Mateo lo veo hoy y me veo a mi el año pasado: asustada, angustiada, con miedo, siendo un títere de alguien. Así viví mucho tiempo. Y hoy siento que es Mateo la víctima. Cuando yo estaba en mi casa y entraba él, me faltaba el aire. Siento que eso está pasando Mateo. Yo ya tuve miedo por mí, pero hoy no. Hoy tengo miedo por mis hijos”.