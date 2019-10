Melissa Loza y su romance con Juan Diego Álvarez que involucró drogas y cárcel

Melissa Loza anunció con un tierno video en Instagram que está embarazada de pareja, Juan Diego Álvarez. La exchica reality espera a su segundo hijo, luego de ausentarse de la maternidad por 17 años.

La historia de amor entre Loza y Álvarez tuvo varios altibajos, luego que ambos fueran vinculados con el consumo y venta de drogas. Además, el joven chef pasó un tiempo en la carceleta a inicios de este 2019 tras recibir una denuncia por micromercialización de estupefacientes y extorsión.

La exparticipante de ‘Esto es guerra’ también fue acusada por su sobrino y madre de consumir sustancias ilícitas en la casa que compartía con su hija Flavia. En su momento, la modelo también fue incluida como testigo en la investigación que la Fiscalía le hizo a su pareja.

“Yo he sido muy desprendida de lo material. Siempre he trabajado para mi familia. Lo hacía de corazón, pero de ahí a tener una obligación, no. Ahora que yo quiero a formar mi familia empiezan estos ataques de esta magnitud", dijo Melissa Loza en su defensa durante en una entrevista para ATV+ Noticias.

Poco tiempo después, la historia de amor entre ambos personajes volvió a las pantallas a raíz de una fuerte revelación del empresario Pedro Barandarián. Él señaló que el novio de Melissa Loza fue su pareja durante varios años.

La sexualidad de Álvarez Noval fue cuestionada, ya que Barandarián publicó fotografías junto al chef en la cama. La actual pareja de la exchica reality desmintió los rumores y dijo: “Era mi mejor amigo y yo era su mano derecho en los negocios porque confiaba en mí, nada más”.

Melissa Loza y Juan Diego Álvarez serán padres

A pesar de toda la polémica, el romance entre Melissa Loza y Diego Álvarez prosperó. Ahora se alistan para ser padres y comparten la noticia de su embarazo de 5 meses en las redes sociales.

“Quiero compartir esta gran alegría que gracias a Dios ha llegado a mi vida, es una bendición, después de 17 años que tuve la dicha de saber que iba ser madre por primera vez, de mi bella Flavia, estoy súper feliz y emocionada!”, escribió la exintegrante de “Esto es guerra” en Instagram.