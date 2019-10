Ex de Katty García sobre fin de su relación: “Cuando hay traición, el amor se acaba”

Katty García sigue en el ojo de la tormenta tras hacerse de conocimiento público el fin de su relación con Karim Vidal. En la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, la expareja de la ‘Toñita del Rímac’ causó polémica por la entrevista brindada, debido a las declaraciones que han dejado entrever que hubo una tercera persona en discordia.

En plena confesión para las cámaras de la producción de Magaly Medina, Karim Vidal no pudo contener las lágrimas al confesar que no podía ver a su hijo cada vez que pasaba a visitarlo, porque era Katty García quien ponía las condiciones de su visita. Por tal motivo, la ex de García pedirá la custodia compartida del menor.

Katty García deja en claro la situación amorosa con su ex Karim Vidal. (Foto: captura)

Minutos después, Magaly Medina preguntó cuál era la situación legal entre ambas y Karim Vidal indicó que se divorció cuatro días después que su ex le dijera que ya no la amaba.

“Ya fuimos a la corte para firmar el divorcio. Nos salió el divorcio a los 4 días de que ella me dijo que ya no me amaba. Le dije: ‘Toma, no quiero que pienses que quiero retenerte’. Eso no existe para mí", explicó.

Para sorpresa de todos, la ex de Katty García- minutos antes de culminar la entrevista- reveló la causa que habría sido el detonante para que su relación con la ‘Toñita del Rímac’ llegue a su fin.

Katty García y Karim Vidal. (Foto: captura)

“Cuando el amor se acaba, cuando hay traición, se acaba y se acabó”, manifestó Karim Vidal con evidente tristeza.