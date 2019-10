Yahaira Plasencia confiesa el significado de su pulsera roja

La relación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán ha dado mucho de qué hablar. Algunos creen que lo hizo para hacerse más conocida, otros porque quería promocionar su nuevo grupo y hasta especularon que él le compró un departamento.

Sea cierto o no, la verdad es que cantante está pasando por una buena época laboral y al parecer, sentimental también. Cuando terminaron, sus fanáticos se quedaron desconcertados ya que el futbolista peruano le había dedicado goles en algún momento.

Ahora parece que han decidido retomar su romance solo que hasta ahora ni uno de los dos lo ha confirmado. En sus diferentes presentaciones se le ha visto a Yahaira Plasencia usar una pulsera roja que casualmente Jefferson Farfán también tiene una igual.

El programa “Mujeres al Mando” dejó entrever que los dos habían regresado, sin embargo, la artista confesó finalmente qué significaba y quién se lo había regalado:

“Esta pulsera roja me cubre, es para que no me ojee, para la buena vibra y todo eso. No te la puede dar cualquier persona, a mí me explicaron que esta es una pulsera que te cubre, tiene que ser en la mano izquierda y tiene que ser una”, comentó.

Con esto aclaró que es para alejar las energías negativas, refiriéndose a las personas envidiosas que no celebran su constancia, esfuerzo y trabajo. Además, comentó sobre sus eventos donde cada vez que cantaba, mostraba su amuleto dando a entender que se refería a alguien en específico, es decir, a Jefferson Farfán:

“Nada que ver, Brian (su cantante y bailarín) siempre molesta con todas las canciones y yo lo molesto a él. Obviamente la gente puede especular lo que quiera, pero no, solo fue una broma. Que sigan los rumores, que sigan hablando, que sigan especulando sobre la pulsera roja, verde, blanca…”.

Su reciente viaje a Cuba con el deportista incrementó más los rumores de su reconciliación y Yahaira solo atinó a decir que ya estaba cansada de que los ampayaran, que no le importaba el qué dirán ya que es su vida y está contenta.

Melissa Klug, ex pareja de Farfán, comentó indignada que sus hijos no reciben ese tipo de regalos porque él prefiere pasarlo con ella. El futbolista ha hecho oídos sordos y siempre los visita cuando viene a Perú.