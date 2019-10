“Espero a mi hijo con todas las ansias del mundo”: Mario Hart se refirió a la posibilidad de ser padre

Mario Hart y Korina Rivadeneira se encuentran más felices que nunca por formar una familia, según reveló el piloto nacional, él y su esposa se encuentran muy ilusionados con la idea y a la vez continúan con sus proyectos personales.

"Estamos en una dura mudanza, todo es para mejor, pensando ya en tener un cuartito más para que ojalá venga el bebé pronto. Y cada uno con su proyecto, Korina estudiando muchísimo actuación, con varias propuestas", señaló el cantante urbano.

“Yo desarrollando algunos negocios que ya más adelante les comentaré, igual con la música, con el automovilismo (...) estamos bastante ocupados gracias a Dios”, continuó.

Mario Hart y Korina Rivadeneira

Además, detalló que no tiene ningún problema con compartir la feliz noticia con todos sus seguidores, sin embargo, aún está esperando que “se concrete”, Yo creo que sin ningún problema podríamos compartirlo con toda la gente que además nos quieren y que están esperando la noticia de que Korina ya puedo traer un ‘Hartcito’ al mundo. No va por un tema de presión, simplemente hay que esperar a que se concrete, a que llegue el bicho", agregó Mario Hart entre risas.

Mario Hart y Korina Rivadeneira

Por otro lado, el ex “guerrero” se sinceró y confesó que no se siente preparado para ser padre pero de todas maneras espera a su bebé con mucha ilusión. “Nunca voy a estar preparado para ser padre por primera vez porque no sabes lo que significa ser padre ni tienes la experiencia, pero espero a mi hijo con todas las ansias del mundo y espero hacerlo bien cuando me llegue el momento”, dijo el presentador de televisión.

Mario Hart reveló que ya discutió con Korina Rivadeneira sobre el nombre de su primer bebé y compartió las alternativas con los televidentes, “Si es hombre es Marito de todas maneras y si es mujer hemos pensado en Alana, nos gusta como suena Alana Hart, Korina es la más entusiasmada también”, finalizó.

Mario Hart y la política

Luego de culminar su periodo como chico reality, Mario Hart decidió enfocarse en su faceta como músico urbano, así como en su rol de empresario. Sin embargo, el esposo de Korina Rivadeneyra siempre ha mostrado su interés por incursionar en la política.

En el programa radial ‘Enredados’, Mario Hart reveló que había recibido propuesta para incursionar en la política, pero confesó que aún no es el momento: “Creo que por ahora no es el momento, no me siento preparado como para hacerme de un cargo político… a lo mejor me pueda llamar la atención más adelante”.

Korina Rivadeneira hace llamado a la opinión pública

La modelo venezolana no soportó los insultos hacia ella y sus compatriotas extranjeros y compartió un mensaje en su cuenta de Instagram. “Dejen de mentir y crear falsas historias que nos perjudican a los venezolanos ¡Basta de xenofobia!”, exclamó la pareja de Mario Hart.