Fabio Agostini contó que el 'Zorro Zupe’ le ofreció dormir en su casa [VIDEO]

Fabio Agostini mencionó al ‘Zorro Zupe’ y al integrante de “Esto es Guerra” Facundo González en “El valor de la verdad”. El modelo español sorprendió al confesar que recibió una propuesta de ambos personajes de la farándula peruana.

Tras su llegada a Perú, Fabio Agostini buscó un lugar dónde hospedarse porque se había quedado sin departamento. Según el modelo, varias personas le ofrecieron dormir en su casa.

Es así que Beto Ortiz le preguntó: “¿Alguien más te ofreció ‘adoptarte’ aparte de ‘La chama’?” El exchico reality aseguró que sí, pero que no podía mencionar sus nombres.

A lo que el periodista se ofreció a responder por él. “Si quieres lo digo yo. El ‘Zorro Zupe’”, expresó. El modelo español y su amiga conocida como ‘La chama’ echaron a reír.

“Es que el zorro vive con Facundo, él es como un hermano mío. Facundo me dijo ‘Fabio si necesitas un lugar donde quedarte, nosotros tenemos una habitación libre’”, contó.

“Sí, pero son de estar todo el día de fiesta, en cambio ella (‘La chama’) es muy tranquila y relajada, yo estoy metido en su cuarto, diré en su casa”, mencionó entre risas.

Fabio Agostini revela quién fue el amor de su vida

Fabio Agostini reveló que el ‘amor de su vida’ es Mayra Goñi pese a que la acuso de haberle sido infiel con Nicola Porcella. Luego de que ella terminó la relación, el modelo español aseguró que rompió en llanto.

“Nunca estuve con ninguna persona como estuve con ella, sufrí un montón, me ponía a llorar, esas cosas raras que nunca me habían pasado”, señaló Agostini en “El Valor de la Verdad”. “Con ella me chocó mucho, lloré (...) estaba loco, estuve dos meses fatal”, agregó.

¿Fabio Agostini tuvo encuentro con Milett Figueroa?

El modelo español confesó que vio a Milett Figueroa en el departamento de su hermano. Como se recuerda, él vivía con Bruno tiempo atrás. Es así que en varias ocasiones, cuando la actriz llegaba al domicilio, Fabio se encerraba en su habitación para que la pareja se quede a solas.

“Me encerraba. No me gustaba molestar”, contó Fabio. Tras ello, también elogió la belleza de la talentosa artista. “Es una de las más guapas que han pasado por mi casa”, confesó.