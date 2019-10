Jennifer Lopez aparece semidesnuda a sus 50 años para promocionar “baila conmigo" [FOTO]

Jennifer Lopez ha dejado impactados a sus millones de seguidores en Instagram tras compartir un adelanto de su nuevo material musical llamado “baila conmigo”, cover del tema de Dayvi, Víctor Cárdenas y Kelly Ruiz.

No obstante, lo que realmente llamó la atención fue su forma para promocionar la canción. La novia de Alex Rodriguez apareció semidesnuda en un video, donde de fondo se escuchó parte del tema, que promete ser todo un éxito.

Jennifer Lopez anuncia nuevo material musical.

“Dale que dale más duro que la música rompe los muros que solo bailando me curo ‘Baila Conmigo’”, escribió la famosa cantante, quien sorprendió de tal manera a sus 50 años.

Como era de esperarse, los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para enviar mensajes con elogios artista.

“Espectacular”, “Arder en el infierno, el infierno está caliente”, Te amo ojitos preciosos. Exquisita mi Bella barbie", “Boma atómica”, ¡Esto es lo que necesitaba! Estoy a punto de llegar a esto en las disco. Mi nuevo himno", “No puedo parar de escuchar. Esta canción es muy caliente”, “Asombrosa”, son algunos comentarios que se leen en el Instagram de Jennifer Lopez.

Cabe mencionar que dicha publicación ya cuenta con 5.651.522 reproducciones.

Jennifer Lopez está imparable

De esta manera, Jennifer Lopez estaría cerrando un bueno año, salvo que sorprenda con algo más como su tan esperada boda con Alex Rodriguez.

La ‘Diva del Bronx’ está siendo voceada como posible nominada al Oscar como Mejor Actriz por su interpretación en la película “Hustlers”.

Jennifer Lopez interpreta a 'Ramona' en “Hustlers”

“Estaba sentada en mi cama y me enviaron todas las reseñas. No podía creerlo. Estaba llorando. Pensé, ¡Dios mío! Trabajas duro toda tu vida y te preguntas si alguien se da cuenta. Tienes sueños cuando eres una niña pequeña de estar (en los Oscar), ¿sabes a qué me refiero?”, mencionó la cantante en una entrevista con Hoda Kotb en SiriusXM, cuando se enteró que recibió buenas críticas por su papel.

Jennifer Lopez y Shakira son anunciadas como las artistas que estarán en el Supero Bowl.

Además, la celebridad fue convocada, junto a Shakira, para aparecer en el medio tiempo del Super Bowl, a llevarse a cabo el próximo 2 de febrero de 2020.

¿Emilia Clarke se inspiró en Jennifer López durante los Emmys?

Emilia Clarke se robó las miradas de los medo durante la premiación de los Emmys 2019. La actriz de “Game of Thrones” lució un osado vestido oscuro y reveló quién fue su inspiración.

“Jennifer Lopez me has inspirado este año en mi look. Soy una mujer afortunada de tener el mejor equipo de glamour jamás inventado”, dijo Emilia Clarke en un post de Instagram

Emilia Clarke.