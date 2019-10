Mónica Hoyos llama “miserable” a Rodrigo González

!Encienden las redes! Luego que Rodrigo González se presentara en el conocido programa español “Sálvame” y donde no habló muy bien de Mónica Hoyos, esta utilizó toda su artillería para defenderse del popular ‘Peluchín’.

A la presentadora le enfureció que el amigo de Gigi Mitre se refiriera a ella como la “españolísma”, pues cada vez que venía a Perú hablaba con acento español, y que le recordara el fracaso de “Mujeres arriba”, programa de ATV que se fue sacado del aire por el bajo rating.

A raíz de los comentarios vertidos por Rodrigo González, Mónica Hoyos utilizó Twitter para arremeter contra el exconductor de “Válgame Dios”, a quien lo tildó de “miserable”.

Mónica Hoyos responde a Peluchín

“Ahí estás colgándote de mí. Mejor anda arreglar todos los juicios que tienes en Perú y deja de hablar mal de la gente de tu canal. Claro que ya no tienes programa y buscas como sea tus cinco minutos de fama. Gran miserable el tal ‘Peluchín’”, escribió Mónica Hoyos.

Rodrigo González no se quedó callado y respondió con todo contra la presentadora, a quién le volvió a recordar su fracaso en Perú y por qué se hizo conocida.

“En Perú no triunfaste en nada ¿he mentido? No tengo programa ya que renuncié. Lo hice con más de una década de éxito ininterrumpido. A ti te sacaron del aire por baja audiencia ¿recuerdas? Y aquí (en España) además de hablar mal de tu ex (Carlos Lozano) y de otra peruana por despecho ¿por qué se te conoce?”, publicó ‘Peluchín’.

Rodrigo González responde a Mónica Hoyos.

"Otra que tiene intolerancia a ser desenmascarada en sus cuentos. Si voy (a 'Sálvame') es para responder con la verdad a todas las preguntas, eso hice. Que te moleste es otro tema", agregó.

Cuando se pensó que los tuits de González acabarían con la pelea en redes, Mónica Hoyos reapareció y mandó al exconductor a investigar un poco antes de hablar de ella.

“Jajaja ¿hablar mal de mi ex en Perú? Si la gente en Perú, no sabe ni quien es mi ex... Date una pasadita por Google y así ves lo que hice en Perú, sin tener que hablar mal de nadie, no como tú que no te queda de otra. Un besito guapo”, respondió.

Mónica Hoyos envía mensaje tas empezar pelea con Rodrigo González

A través de Instagram, Mónica Hoyos envió un mensaje sobre no caer en provocaciones ante las críticas.

Mónica Hoyos se pronuncia en Instagram

“Hay quien necesita de ti, pero como ya les conoces, practicas la indiferencia con ellos, entonces buscan la forma de provocarte o que les hagas caso... pero recuerda que el tamaño de lo que digan va a depender del miedo que tengas... Os quiero mucho”, escribió.