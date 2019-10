Fabio Agostini revelará detalles de supuesta infidelidad de Mayra Goñi en “EVDLV”

El modelo español Fabio Agostini se presentará este sábado en “El valor de la verdad” para remecer el mundo de la farándula local con revelaciones sobre su vida privada, las cuales involucran a varias chicas reality.

Un tema que no pasará desapercibido en la próxima edición del programa de Latina será el de la supuesta infidelidad que habría cometido Mayra Goñi con Nicola Porcella cuando aún mantenía un romance con el español.

En un nuevo avance de “El valor de la verdad”, el ‘Galáctico’ cuenta detalles sobre la presunta traición de la protagonista de “Ven baila quinceañera”.

“¿Crees que Mayra Goñi te fue infiel con Nicola Porcella”, le pregunta Beto Ortiz al modelo, quien responde: “Lo llamé, nos metimos en el camerino, le dije ‘Nicola, ven que quiero hablar contigo. (Le pregunté) ¿Te has echado a Mayra estando conmigo? y me lo negó. (Le dije) Si acabo de ver a Mayra con Flavia subiendo con las amigas a la habitación’. Todas estaban ahí bebiendo. Soy bueno, pero no hue..n”.

¿Fabio Agostini salió con Angie Arizaga?

En otro momento de la entrevista, Fabio Agostini también cuenta detalles de la fuerte pelea que tuvo con Nicola Porcella, luego de que este le reclamara por coquetear con Angie Arizaga, pese a que su relación con la popular ‘Negrita’ ya había terminado.

“¿Tuviste un affaire con Angie Arizaga?”, fue la interrogante planteada por Beto Ortiz. “Cuando estaba en vestuario, él llegó y empezó a put...me, porque había coqueteado yo con Angie. (Me dijo) ‘Eres un cag... de mi...da, eres...’. Ahí me levanté y le dije 'mira, vuelve a faltarme el respeto, a ver si tienes hue...s", manifestó el español en el sillón rojo de “El valor de la verdad”.

Otra de las preguntas que se escucha en el avande de “El valor de la verdad” es “¿Tuviste un choque y fuga con Melissa Paredes?”.

Fabio Agostini califica a Rosángela Espinoza en la intimidad

Una gran polémica se originó en las redes sociales luego de que se viera que Fabio Agostini calificó a Rosángela Espinoza por su desempeño en la intimidad.

El español generó controversia al otorgarle nada más que un cinco al rendimiento de la ‘Chica selfie’.