Fidelio Cavalli felicita a Paula Manzanal por relación con hermano del padre de su hijo

Paula Manzanal se encuentra en el ojo de la tormenta luego que oficializara su nueva relación. Esto no habría suscitado mayor controversia de no ser porque el sujeto en mención es nada menos que el hermano del padre de su hijo lo que le ha valido una serie de críticas, pero quien parece estar muy contento con esta noticia es Fidellio Cavalli que no perdió tiempo para felicitarla.

La publicación del 1 de octubre realizada en Instagram donde Paula Manzanal se ve de espaldas al lado de Adam Cartwright mirando hacia el mar, recibió muchos elogios como también un sin número de críticas cuando se supo que su nuevo amor era el hermano del padre de su hijo.

Publicación de Paula Manzanal y comentario de Fidelio Cavalli

Sin embargo, una de las personas que mostró su respaldo fue Fidelio Cavalli quien la felicitó con un escueto pero efusivo “Mabrook Habibti” que traducido al castellano dice: “Felicidades, bebé”.

Pero, contrario a lo que uno podría pensar, Paula Manzanal respondió a Fidelio Cavalli con el mismo tono íntimo que empleó el ex de Sheyla Rojas: “Shookrun Habib” que quiere decir en nuestro idioma “Gracias, cariño”.

Paula Manzanal oficializa nuevo amor en Instagram

Pronto, el comentario de Fidelio Cavalli y la respuesta de Paula Manzanal generaron la reacción de los internautas que cuestionaron el cariñoso intercambio de palabras que tuvieron ambos personajes.

“¿Qué significa, pues, Fidelio? Soy de peruvian, peruvian”, “fíjate ya Fidelio y la Manzanares son amigos… cuando el río suena es porque piedras trae”, “tengo amigos árabes y me enseñan, pero él le dijo Felicidades amor o cariño y ella le respondió… Gracias amor o cariño. Tiene esos 2 significados. Habibti le puedes decir a tu enamorada, a un amigo que quieres mucho”, “yo no sé árabe, pero lo bueno es que yo tengo traductor Google”, “lo bueno es que me enseñaron el idioma árabe. Y entendí ese comentario”.

Respuesta de usuarios tras comentarios de Fidelio Cavalli y Paula Manzanal

Paula Manzanal negó romance con Fidelio Cavalli

Vale recordar de que, en su momento, cuando se descubrió que no pocas modelos peruanas estaban relacionadas con adinerados hombres del Medio Oriente, el nombre de Paula Manzanal se vinculó sentimentalmente con el libanés Fidelio Cavalli, pero esta lo negó.

“No tengo nada con Fidelio Cavalli. No estoy con él. No tenemos nada. No tengo nada que ver ahí. Además, yo ya se los dije, si algo no me entra por los ojos no entra por ningún lado”, aseguró en su momento Paula Manzanal.